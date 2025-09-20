La Princesita Bermúdez en peso y lista para unificar el título mundial con Sara Bailey en Canadá

En el pesaje oficial de la pelea, Bermúdez registró un peso de 48,650kg (107,3 lb), mientras que Bailey pesó 48,800kg, quedando ambas listas para la unificación en la división. La otra corona de las minimoscas -de las cuatro principales entidades- es la del Consejo (CMB), que está en manos de la mexicana Lourdes Juárez (38-4-0, 5KO), con quien la ganadora de este sábado podría dirimir el título indiscutido de la divisional.

La dinastía de las Bermúdez

Evelin Bermúdez es la menor de cuatro hermanos, todos pupilos de su papá y oriundos de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, donde ella y Daniela, la Bonita (36-6-3, 12KO) y titular gallo y supergallo de la OMB y FIB, han sido campeonas mundiales y con gran reconocimiento en el exterior, ya que han peleado en importantes carteleras en Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

En su última presentación, la Princesita defendió con éxito su título mundial OMB y FIB, el 8 de marzo de este año, frente a la ex campeona mundial (paja y minimosca), la japonesa Tenkai Tsunami (33-14-1, 19KO).

La pelea fue en la ciudad santafesina de San Lorenzo y los jueces le dieron la victoria a la local así: Roberto Benítez y Ángel Gorrei, 99-91; y Hugo Vainesman 96-94, todas favorables a Bermúdez.