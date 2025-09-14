El malargüino Marco García logró el título Latino superwelter OMB en el estadio de la FAB

Amplio dominio de Marco García para alzar el Título Latino OMB

El combate reglamentariamente programado a 10 asaltos mostró dos caras opuestas. Por el lado de Marco García todo fue impulso ofensivo y búsqueda de una definición rápida, fiel a su estilo. La contracara fue el planteo mezquino del mexicano Chaparro, que activó el "modo supervivencia", para sólo mantenerse de pie y llegar al campanazo final.

El pupilo de su papá, Guillermo García, se repitió en la búsqueda ciega del golpe ganador, no encontró la distancia, y se prestó al juego del mexicano, que apeló al clinch y el amarre, muchas veces antirreglamentario. Chaparro se ganó así descuento de puntos por el árbitro Víctor Sánchez.

En el séptimo round el mendocino pudo meter una combinación clara y mandar a la lona al rival, que se recuperó a la cuenta de ocho, y pudo terminar de pie la pelea y esperar la decisión de los jueces.

De esta forma, Marco García se quedó con el título Latino de la OMB, entidad donde logró en el año 2022 el título de campeón mundial juvenil. Su récord profesional marca 17 triunfos, 11 por KO;1 empate y 1 derrota y todo un amplio horizonte de crecimiento a sus jóvenes 23 años.