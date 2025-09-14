Inicio Ovación Boxeo Marco García
El malargüino Marco García logró el título Latino superwelter OMB en el estadio de la FAB

El boxeador mendocino Marco García derrotó al mexicano Luciano Chaparro Araujo y se alzó con el título Latino superwelter vacante de la OMB

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
El mendocino Marco García logró el título Latino de la Organización Mundial. El veedor de la OMB Jeshuan Letizia y el árbitro Víctor Sánchez alzan en triunfo los brazos del malargüino.

Foto: Gentileza TyC Sports

El boxeo profesional de Mendoza tuvo este sábado otro motivo para celebrar. El malargüino Marco García logró una gran victoria por puntos en el doble fondo del festival realizado en el estadio de la FAB, barrio de Almagro, Buenos Aires. El sureño pudo alzarse con la faja de la Organización Mundial de Boxeo en su segundo intento.

Las tarjetas, todas favorables al Kid Dinamita malargüino fueron calcadas: 100- 85, ya que el azteca sufrió una caída y descuento de puntos por infracciones. Así logró su anhelado título Latino superwelter OMB.

Marco García (69,700kg) se impuso al duro probador mexicano -campeón de su país- Luciano Chaparro Araujo (69.800) en la pelea que completó el doble fondo profesional de la velada realizada en el estadio de la Federación Argentina de Box, Castro Barros 57, CABA. En el otro pleito estelar, el riojano José Sansón Rosa noqueó al colombiano Hancel González y retuvo su cetro Latino CMB superligero.

Amplio dominio de Marco García para alzar el Título Latino OMB

El combate reglamentariamente programado a 10 asaltos mostró dos caras opuestas. Por el lado de Marco García todo fue impulso ofensivo y búsqueda de una definición rápida, fiel a su estilo. La contracara fue el planteo mezquino del mexicano Chaparro, que activó el "modo supervivencia", para sólo mantenerse de pie y llegar al campanazo final.

El pupilo de su papá, Guillermo García, se repitió en la búsqueda ciega del golpe ganador, no encontró la distancia, y se prestó al juego del mexicano, que apeló al clinch y el amarre, muchas veces antirreglamentario. Chaparro se ganó así descuento de puntos por el árbitro Víctor Sánchez.

En el séptimo round el mendocino pudo meter una combinación clara y mandar a la lona al rival, que se recuperó a la cuenta de ocho, y pudo terminar de pie la pelea y esperar la decisión de los jueces.

De esta forma, Marco García se quedó con el título Latino de la OMB, entidad donde logró en el año 2022 el título de campeón mundial juvenil. Su récord profesional marca 17 triunfos, 11 por KO;1 empate y 1 derrota y todo un amplio horizonte de crecimiento a sus jóvenes 23 años.

