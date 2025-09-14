El argentino Valentín Perrone terminó sexto en la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino

motociclismo-moto3-valentin perrone-san marino-02 (1)

"Hicimos una carrera muy buena, con batallas increíbles con Rueda, quien tenía un ritmo increíble. En la quinta vuelta, Muñoz me tocó, perdí muchas posiciones y tuve que darlo todo para volver a los primeros puestos. Sin embargo, en la última vuelta, intenté abrir un poco la trazada, pero no pude frenar la moto con el rebufo, me fui largo, casi me caigo y perdí muchas posiciones", Valentín Perrone, 6° en el Gran Premio de San Marino de Moto3

Valentín Perrone: pole y lucha en la vanguardia

El piloto nacionalizado argentino y nacido en Barcelona, España, había conseguido la pole position en la clasificación del sábado y, este domingo, pero no pudo meterse. Tras estar en la disputa de los primeros tres lugares en las cinco vueltas iniciales, el español David Muñoz le golpeó la rueda trasera en el intento de superarlo y Perrone cayó al séptimo puesto.

El rookie argentino de 17 años se repuso del incidente y empezó a recuperar posiciones, alcanzando el cuarto puesto donde luchó con el español Máximo Quiles, al que terminó superando en la vuelta 13°.

¡El 99 es el mejor de todos! José Rueda es el vencedor en un final que te quita la respiración.



Valentín Perrone estaba tercero, pero se pasó de largó y finalizó sexto.



— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) September 14, 2025

Perrone llegó a liderar la carrera en la vuelta 17° de 20, dejando atrás al australiano Joel Kelso y al español Rueda, pero perdió lugares en el final del giro. Ya sobre el final, el argentino fue por todo y estuvo a punto de tocarle la rueda al español pero, para evitarlo, tuvo que levantar su moto y se terminó yendo afuera, finalizando su participación en el Gran Premio de San Marino.

El Coyote Valentín Perrone se ubica en el 8° puesto del Campeonato Mundial de Motociclismo de categoría Moto3, la más chica (250cc.) que acompaña al MotoGP. Suma 108 puntos, y el líder es José Rueda (295), escoltado por Ángel Piqueras (217) y Máximo Quiles )188).