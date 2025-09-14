Inicio Sociedad Casa
Muy simple

Costura en casa: cómo confeccionar una falda cruzada y fresca, perfecta para la primavera

Los trucos de costura en casa son perfectos para reutilizar viejas telas o crear prendas de ropa desde cero si gastar de más

Isabella Brosio
Un truco de costura en casa barato

Un truco de costura en casa barato, sencillo y con resultados hermosos. 

Si estás buscando una nueva actividad o hobby para realizar en casa y explorar tus capacidades creativas, la costura puede ser una buena opción. Coser a mano, o con máquina, favorece la motricidad fina de las manos, mejora la capacidad de concentración, te permite trabajar la autoestima, la paciencia y tolerar la frustración cuando las puntadas no salen tan bien.

La primavera es la estación del año perfecta para comenzar a confeccionar ropa. Las prendas de media estación son bastante livianas y sencillas, a diferencia de la ropa de invierno, que suele ser de telas más gruesas, pesadas y moldes mucho más complejos y elaborados.

elementos de costura
Lo ideal es tener un costurero bien completo con los materiales básicos de costura.

Lo ideal es tener un costurero bien completo con los materiales básicos de costura.

Con un truco de costura en casa puedes diseñar, medir, confeccionar y crear una falda de primavera muy fresca, cómoda y sencilla. Solo vas a necesitar un rectángulo de tela y algunos materiales de tu costurero.

Este tipo de faldas son muy bonitas y prácticas. Puedes crear varias, de diferentes estampados, cortas, largas o con bolados, en casa y sin gastar en costosas faldas de tela fina. Toma nota y presta mucha atención a este truco de hilos en casa.

Un truco de costura en casa y algo más: ¿cuál es la historia de la falda?

Las faldas o polleras, son una prenda de ropa antigua y milenaria. Esta pieza comenzó a usarse en la prehistoria y posteriormente en la antigüedad egipcia, sin distinciones de género. Con el paso de los años, la falda evolucionó y se transformó en la prenda femenina de la Edad Media, estableciendo distinciones de vestimenta entre varones y mujeres.

Con el paso del tiempo, las faldas dejaron de ser una prenda exclusiva femenina, se fueron acortando y se volvieron mucho más sencillas, sobre todo en las épocas de guerra. En los años 60 se popularizó la minifalda, lo que marcaría un avance y cambio en la estructura de la prenda.

evolución de la falda
Por comodidad y practicidad, la falda fue evolucionando y los pantalones ganaron protagonismo en la moda femenina.

Por comodidad y practicidad, la falda fue evolucionando y los pantalones ganaron protagonismo en la moda femenina.

En la actualidad, la falda es una elección de moda, muy versátil y con una enorme variedad de estilos y tendencias. Hoy te voy a compartir un truco de costura en casa muy sencillo para crear tu propia falda envolvente.

Paso a paso: cómo coser una falda de primavera en casa y con un truco

Para este truco de costura en casa vas a necesitar: un rectángulo de tela fibrana o con buena caída del largo que desees y del doble de ancho de tu cintura.

La idea es que la prenda de una vuelta y media en tu cintura. En el tutorial o truco de Misceláneadiy puedes ver mejor el paso a paso.

falda tutorial
Foto tomada del tutorial de costura artesanal de Misceláneadiy.

Foto tomada del tutorial de costura artesanal de Misceláneadiy.

  1. Antes de comenzar con este truco de casa, es importante mojar la tela. La fibrana se achica un poco cuando se moja.
  2. Cose un pequeño dobladillo en todos los bordes de la tela para que no se deshilache.
  3. Realiza una tira de tela de 3 centímetros de ancho y un largo superior al ancho de tela, para que puedas atar la falda.
  4. Coloca la tira en el borde que irá enrollado en tu cintura. Tienen que quedarte los extremos de la tira colgando para poder atarla.
  5. Realiza un ojal u orificio en la cintura para poder pasar la tira. Si quieres puedes hacer unas pinzas para que la falda quede más entallada.

