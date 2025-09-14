Costura en casa: cómo confeccionar una falda cruzada y fresca, perfecta para la primavera

Con un truco de costura en casa puedes diseñar, medir, confeccionar y crear una falda de primavera muy fresca, cómoda y sencilla. Solo vas a necesitar un rectángulo de tela y algunos materiales de tu costurero.

Este tipo de faldas son muy bonitas y prácticas. Puedes crear varias, de diferentes estampados, cortas, largas o con bolados, en casa y sin gastar en costosas faldas de tela fina. Toma nota y presta mucha atención a este truco de hilos en casa.

Un truco de costura en casa y algo más: ¿cuál es la historia de la falda?

Las faldas o polleras, son una prenda de ropa antigua y milenaria. Esta pieza comenzó a usarse en la prehistoria y posteriormente en la antigüedad egipcia, sin distinciones de género. Con el paso de los años, la falda evolucionó y se transformó en la prenda femenina de la Edad Media, estableciendo distinciones de vestimenta entre varones y mujeres.

Con el paso del tiempo, las faldas dejaron de ser una prenda exclusiva femenina, se fueron acortando y se volvieron mucho más sencillas, sobre todo en las épocas de guerra. En los años 60 se popularizó la minifalda, lo que marcaría un avance y cambio en la estructura de la prenda.

evolución de la falda Por comodidad y practicidad, la falda fue evolucionando y los pantalones ganaron protagonismo en la moda femenina.

En la actualidad, la falda es una elección de moda, muy versátil y con una enorme variedad de estilos y tendencias. Hoy te voy a compartir un truco de costura en casa muy sencillo para crear tu propia falda envolvente.

Paso a paso: cómo coser una falda de primavera en casa y con un truco

Para este truco de costura en casa vas a necesitar: un rectángulo de tela fibrana o con buena caída del largo que desees y del doble de ancho de tu cintura.

La idea es que la prenda de una vuelta y media en tu cintura. En el tutorial o truco de Misceláneadiy puedes ver mejor el paso a paso.

falda tutorial Foto tomada del tutorial de costura artesanal de Misceláneadiy.