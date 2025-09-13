Quién tiene botellas de vino vacías, tiene un tesoro: por qué y para qué sirven

botellas de vino vacias (1) Gracias al material de las botellas de vidrio podrás crear diseños únicos en tu casa gracias a las ideas de reciclaje.

Es decir, una botella de vidrio puede ser reciclada y puede reutilizarse sin necesidad de añadir nuevos materiales o si en el caso de que la uses para decorar tu casa.

Tienen gran durabilidad : el vidrio es un material resistente que puede reutilizarse durante años.

: el vidrio es un material resistente que puede reutilizarse durante años. Reciclar botellas reduce la cantidad de desechos y ayuda a cuidar el medio ambiente.

reduce la cantidad de desechos y ayuda a cuidar el medio ambiente. Son versátiles : su forma elegante permite adaptarlas en distintos proyectos de decoración y utilitarios.

: su forma elegante permite adaptarlas en distintos proyectos de decoración y utilitarios. Tienen una estética natural: el vidrio transparente, verde o ámbar se integra fácilmente a cualquier estilo de hogar, desde lo rústico hasta lo moderno.

Este tipo de botellas tiene miles de usos nuevos. Como jarrones decorativos para flores frescas o secas, lámparas artesanales o portavela, recipientes para aceites aromáticos o licores caseros. Se pueden usar hasta en jardinería, como macetas o regadores automáticos.

En la sección de hoy te enseñamos una idea única gracias al reciclaje.

Reciclaje: lámpara decorativa con una botella de vino

lampara con botellas de vino vacias Crea estas magníficas lámparas con botellas de vino que ya no uses o que te hayan sobrado de alguna juntada.

Las botellas de vino son un elemento cotidiano en nuestras vidas y es común encontrar en cada casa un envase de ese tipo en la heladera, en cumpleaños y cualquier tipo de ámbito. Y muchas veces pasamos por alto que en realidad podemos darles una segunda vida.

Una de las transformaciones más prácticas y vistosas es convertir una botella de vino vacía en una lámpara ambiental, ideal para el living, una terraza o un dormitorio. Para ello necesitarás:

1 botella de vino vacía, limpia y seca.

1 tira de luces LED a pilas o enchufable (mejor las de alambre flexible).

Taladro con mecha de vidrio (opcional, si querés pasar el cable).

Lija fina (para suavizar bordes si se perfora).

Guantes de protección.

Primero debes lavar la botella con agua caliente y jabón, retirar etiquetas con una esponja metálica o con agua y bicarbonato. Si vas a usar luces enchufables, perfora la parte baja de la botella con una mecha especial para vidrio y lijá los bordes para evitar cortes.

decorar la pared con botellas de vino vacias Otra idea genial es decorar una pared sin vida.

Ahora tenés que colocar la tira de luces dentro de la botella. Sí son a pilas, esconder el compartimento detrás o debajo de la base. Al prender las luces, la botella se transforma inmediatamente en una lámpara cálida y única. Podés dejarla natural o pintarla con esmaltes translúcidos para darle color.

Si te das una idea en albañilería y alguna pared de tu casa le falta vida, tenés la solución perfecta: corta el culo de la botella de vino y pegalas con cemento.

Tener botellas de vino vacías es, sin duda, una oportunidad para crear objetos decorativos y útiles en casa. Cada pieza puede convertirse en un accesorio con estilo propio, combinando sustentabilidad, ahorro y creatividad. Antes de tirarlas, pensá que con un poco de ingenio podés darle nueva vida a lo que muchos consideran un desecho.