Quién tiene encendedores gastados en casa, tiene un tesoro: por qué y para qué sirven

Justo por eso surgió la idea de darle una segunda vida útil a los encendedores, pues al estar hechos de plástico, su acumulación no solo estorba en tu casa, también le hace daño al medio ambiente. Tirarlos sin Reutilizarlos en manualidades o proyectos de decoración no solo ayuda al medio ambiente, sino que también te permite crear piezas originales, económicas y sostenibles.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida a los encendedores

Una de las formas más ingeniosas y llamativas de darles nueva vida es transformar encendedores gastados en un tesoro: un portavelas decorativo. No sirve de nada coleccionarlos sin darle un uso, mejor tenerlos para algo útil.

Para ello te indicamos el paso a paso para hacerlo:

Junta los encendedores vacíos preferentemente del mismo tamaño y forma. Retira el mecanismo superior como la rueda y la boquilla metálica, siempre con cuidado y ayudándote de una pinza. Lávalos y sécalos bien para eliminar cualquier resto. Ahora pega los encendedores entre sí formando un círculo o cuadrado, según el diseño que quieras darle. Puedes usar silicona caliente o pegamento de contacto. Coloca en el centro una vela pequeña o un vaso con velita tipo té. Para un acabado más estético, puedes pintarlos con aerosol metálico o colores vibrantes, logrando un efecto moderno y llamativo. Aunque juntar del mismo color o multicolores queda muy original.

encendedor (1) Con esta idea, dale una vida útil a esos encendedores gastados que estabas guardando.

El resultado es un portavelas reciclado, original y único, ideal para mesas de living, balcones o incluso como centro de mesa en una reunión.

De este modo, otras formas de reutilizar encendedores gastados es crear mini maceteros (si los abrís por la parte superior, pueden albergar pequeñas suculentas). Imanes decorativos para la heladera o pequeñas esculturas pop art pegando varios encendedores de distintos colores en un marco o base rígida.

Beneficios de reutilizarlos