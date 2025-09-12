Inicio Sociedad Casa
Quién tiene encendedores gastados en casa, tiene un tesoro: por qué y para qué sirven

En las casas hay encendedores que ya no andan, se rompieron o gastaron. Si es tu caso, te contamos por qué guardarlos nos hará tener un tesoro del reciclaje

Si en algún rincón de tu casa todavía guardas encendedores viejos o gastados, no los tires: pueden convertirse en verdaderos tesoros decorativos. Estos pequeños objetos, que parecen inservibles una vez que se agota el gas, esconden un gran potencial creativo para darles una segunda vida y transformar tu hogar con un toque único.

Por qué no deberías tirar los encendedores gastados

¿Te acuerdas de tu amigo o amiga que se quedaba con los encendedores después de la fiesta? ¿Y del tío que tenía un cajón de encendedores en la cocina pero ninguno servía? ¿Y del que los guarda de recuerdo? ¿Qué pasó con aquel encendedor que jamás encontraste y juraste que lo traías en el pantalón? Los encendedores aparecen y desaparecen sin que nos demos cuenta, pero siguen ahí en un lugar de la casa, simplemente siendo apilados.

encendedor
En casi todas las casas hay encendedores por doquier y de seguro vos guardás algunos.

Justo por eso surgió la idea de darle una segunda vida útil a los encendedores, pues al estar hechos de plástico, su acumulación no solo estorba en tu casa, también le hace daño al medio ambiente. Tirarlos sin Reutilizarlos en manualidades o proyectos de decoración no solo ayuda al medio ambiente, sino que también te permite crear piezas originales, económicas y sostenibles.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida a los encendedores

Una de las formas más ingeniosas y llamativas de darles nueva vida es transformar encendedores gastados en un tesoro: un portavelas decorativo. No sirve de nada coleccionarlos sin darle un uso, mejor tenerlos para algo útil.

Para ello te indicamos el paso a paso para hacerlo:

  1. Junta los encendedores vacíos preferentemente del mismo tamaño y forma.
  2. Retira el mecanismo superior como la rueda y la boquilla metálica, siempre con cuidado y ayudándote de una pinza.
  3. Lávalos y sécalos bien para eliminar cualquier resto.
  4. Ahora pega los encendedores entre sí formando un círculo o cuadrado, según el diseño que quieras darle. Puedes usar silicona caliente o pegamento de contacto.
  5. Coloca en el centro una vela pequeña o un vaso con velita tipo té.
  6. Para un acabado más estético, puedes pintarlos con aerosol metálico o colores vibrantes, logrando un efecto moderno y llamativo. Aunque juntar del mismo color o multicolores queda muy original.
encendedor (1)
Con esta idea, dale una vida útil a esos encendedores gastados que estabas guardando.

El resultado es un portavelas reciclado, original y único, ideal para mesas de living, balcones o incluso como centro de mesa en una reunión.

De este modo, otras formas de reutilizar encendedores gastados es crear mini maceteros (si los abrís por la parte superior, pueden albergar pequeñas suculentas). Imanes decorativos para la heladera o pequeñas esculturas pop art pegando varios encendedores de distintos colores en un marco o base rígida.

Beneficios de reutilizarlos

  • Cuidas el medio ambiente reduciendo residuos plásticos.
  • Ahorras dinero al crear objetos útiles y decorativos sin necesidad de comprar.
  • Le das personalidad a tu casa con piezas hechas por vos, irrepetibles.

