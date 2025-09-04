Dos dormitorios y moderna: la casa prefabricada que se puede ampliar y se vende por menos de 23.500 dólares

Características destacadas de esta vivienda:

Materiales duraderos: estructura de acero resistente y paredes de alta calidad para máxima seguridad y confort.

Montaje sencillo: instalación rápida y práctica, lista para habitar en poco tiempo.

Movilidad y flexibilidad: diseño plegable y expandible, ideal para entornos urbanos o remotos.

Colores disponibles: blanco, azul, verde, rojo, amarillo o personalizado según preferencia.

Interior equipado: cocina con fregadero y grifo mezclador, baño con ducha y grifo, armarios, conexiones de lavandería, sistema eléctrico y plomería listos para usar.

Seguridad y resistencia: soporta huracanes categoría 12, vientos y cuenta con cerraduras en puertas y ventanas.

Opciones de expansión: posibilidad de añadir un segundo piso con diseño apilable (requiere escaleras exteriores adicionales).

Seneca (3) Casa funcional y accesible: una alternativa moderna frente a la construcción tradicional.

Ventajas de esta casa prefabricada

El proceso de construcción de estas casas prefabricadas es mucho más rápido que el convencional, lo que permite tener un hogar completamente funcional en pocas semanas.

Con su diseño flexible y materiales resistentes, esta vivienda de Amazon se adapta a diferentes estilos de vida y climas sin sacrificar confort. Puede utilizarse como hogar principal, casa de vacaciones, espacio de trabajo o refugio temporal. Su posibilidad de personalización, junto con la entrega rápida y el montaje sencillo, la convierte en una opción práctica y accesible frente a la construcción tradicional.

Diario Uno no guarda ninguna relación comercial con Amazon, para más información sobre esta casa prefabricada se recomienda visitar el sitio web oficial.