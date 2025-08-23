Ni casa prefabricada ni Tiny House: la casa modular que venden en Mercado Libre por 6.500 dólares

El mercado de viviendas de construcción en seco se establece como una alternativa cada vez más elegida por costos y tiempos de entrega. Tanto una casa prefabricada como una Tiny House son buenas opciones. Sin embargo, existe una casa modular que venden en Mercado Libre por 6.500 dólares.
