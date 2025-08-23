Inicio Sociedad Casa prefabricada
Solución habitacional

Ni casa prefabricada ni Tiny House: la casa modular que venden en Mercado Libre por 6.500 dólares

Casa modular: el mercado de las viviendas de construcción seca, como una casa prefabricada, está en auge. Una alternativa rápida y eficiente

Por UNO
Casa modular.

La casa modular en cuestión tiene apenas 18m2, pero resulta cómoda para una vivienda extra en una propiedad cuyo terreno otorgue el espacio suficiente y se presenta con una equilibrada dosis de estética y funcionalidad. Además se instala en un día.

Casa modular render plano
Distribuci&oacute;n de los espacios de una casa modular de 18 m2. Mejor que una casa prefabricada.

Cómo es una casa modular

Una de las primeras cosas a tener en cuenta en una casa modular es el sistema de fundación. Algunos kits, como los que usan el sistema Sipframing® (la empresa que ofrece esta vivienda en Mercado Libre9 requieren que el cliente se encargue de la nivelación del terreno. Esto es un costo y una tarea que no siempre está contemplada en el precio final. Por lo tanto hay que asegurarse de si la empresa ofrece este servicio o si necesitas contratar a un tercero.

Con respecto a los materiales, es importante conocer las especificaciones.

  • Muros exteriores e interiores, piso y cielorrasos, a menudo se construyen con placas pre-cortadas.
  • Es fundamental que el proveedor garantice que todas las piezas y los tornillos necesarios estén incluidos en el kit.
  • Revisar la calidad de la chapa y el calibre que se utiliza en el exterior, ya que de ello dependerá la durabilidad y el aislamiento.

La carpintería es otro punto a considerar.

  • En algunos casos, las puertas interiores son de madera con hojas de MDF.
  • Mientras que las puertas de entrada y las ventanas pueden ser de madera o aluminio.
  • Es clave consultar si los vidrios están incluidos y de qué tipo son (por ejemplo, vidrio float de 6 mm).
Casa modular.jpg
Existen diferentes clases de casa modular, lo que hace variar su precio.&nbsp;

Finalmente, prestar atención a las condiciones de venta.

  • La cotización puede estar basada en dólares (como es el caso de esta nota) y no incluir costos esenciales como el flete desde la fábrica hasta el lugar de instalación.
  • El transporte, que queda a cargo del cliente, puede variar mucho dependiendo de la distancia.
  • Además, es importante verificar si el kit viene con un manual de ensamblaje detallado y si la empresa ofrece algún tipo de garantía, como en el caso del producto de esta nota, que es de un año.

