Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $19,4 millones

Las casas tipo Tiny House son una solución modular para los requerimientos de la vida moderna. Estilo y funcionalidad

Por UNO
Tiny House, en pocos metros dan una gran funcionalidad. 

Las casas modelo Tiny House han ganado popularidad como una respuesta al creciente interés por vivir de forma minimalista, sostenible y con mayor libertad. No son una casa contenedor ni una casa prefabricada, pero sirven como complemento en una vivienda con terreno disponible o bien para emprendimientos turísticos.

En este contexto, surge el Módulo Habitable-Tiny FOD, que se promociona en Mercado Libre por poco más de $19,4 millones. Se trata de una alternativa innovadora que combina un diseño compacto con la funcionalidad de una casa tradicional.

Este módulo habitacional, ideal para los que buscan una vivienda alternativa, un estudio, una oficina o incluso una cabaña de vacaciones, se presenta como una opción versátil y de rápida instalación. Sus dimensiones de 5.91 metros de largo, 2.40 metros de ancho y 3.20 metros de altura la convierten en una solución eficiente para aprovechar al máximo el espacio.

Tiny House: así es por dentro

Construida con paneles de poliestireno expandido en las paredes, este tipo de Tiny House ofrece:

  • Un excelente aislamiento térmico.
  • El piso, de vinílico símil madera, le da un toque cálido y moderno.
  • Además, cuenta con una puerta ventana corrediza de aluminio línea Módena 90 que aporta luz natural y ventilación.

Es importante destacar que el módulo viene con una instalación eléctrica reglamentaria, tomas de uso general, un artefacto de iluminación LED en embutir y un aplique bidireccional en el exterior.

Equipamiento de una Tiny House

Cocina. Mueble de guardado sobre y bajo mesada con iluminación LED, una mesada de 1.20 metros de acero inoxidable con grifería monocomando y un termotanque eléctrico de 40 litros.

Baño. Extractor de aire, vanitory con espejo y grifería monocomando, inodoro, accesorios de baño y un receptáculo de ducha con grifería de cierre cerámico y mampara.

Este módulo ha incorporado huecos en sus cuatro esquinas, diseñados para colocar ruedas de andamio, lo que facilita su movimiento en depósitos o lugares de difícil acceso para grúas.

El Módulo Habitable-Tiny FOD se fabrica en la ciudad de La Plata y se realizan envíos a todo el país. La empresa aclara en su publicación que el precio publicado corresponde al módulo sin los accesorios adicionales.

