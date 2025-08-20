Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: Tiny House, la casa que está en Mercado Libre por $19,4 millones

Tiny House: así es por dentro

Construida con paneles de poliestireno expandido en las paredes, este tipo de Tiny House ofrece:

Un excelente aislamiento térmico.

El piso, de vinílico símil madera, le da un toque cálido y moderno.

Además, cuenta con una puerta ventana corrediza de aluminio línea Módena 90 que aporta luz natural y ventilación.

Es importante destacar que el módulo viene con una instalación eléctrica reglamentaria, tomas de uso general, un artefacto de iluminación LED en embutir y un aplique bidireccional en el exterior.

Tiny House 3

Equipamiento de una Tiny House

Cocina. Mueble de guardado sobre y bajo mesada con iluminación LED, una mesada de 1.20 metros de acero inoxidable con grifería monocomando y un termotanque eléctrico de 40 litros.

Baño. Extractor de aire, vanitory con espejo y grifería monocomando, inodoro, accesorios de baño y un receptáculo de ducha con grifería de cierre cerámico y mampara.

Este módulo ha incorporado huecos en sus cuatro esquinas, diseñados para colocar ruedas de andamio, lo que facilita su movimiento en depósitos o lugares de difícil acceso para grúas.

El Módulo Habitable-Tiny FOD se fabrica en la ciudad de La Plata y se realizan envíos a todo el país. La empresa aclara en su publicación que el precio publicado corresponde al módulo sin los accesorios adicionales.