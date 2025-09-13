Valentín Perrone logró su segunda pole del año en Moto3 y largará este domingo desde el primer lugar en el Gran Premio de San Marino.

Logrando rendimientos cada vez más sólidos, el piloto argentino Valentín Perrone, del equipo Red Bull KTM Tech3, logró su segunda pole de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo, en la categoría Moto3. Este domingo largará desde el lugar de privilegio en el circuito Misano- Marco Simoncelli.

Perrone protagonizó este sábado una gran actuación en las pruebas de clasificación del Gran Premio de San Marino de Moto3, y obtuvo la pole position, logró un tiempo de 1 minuto 40 segundos 328 milésimas (1' 40'' 328/1000), y terminó superando por 25 milésimas al australiano Joel Kelso (Levelup-MTA). Tercero fue el compañero del argentino, el australiano Jacob Roulstone.

Valentín Perrone, un rookie de solo 17 años, y en su primera temporada, registró el mejor tiempo de su categoría en el Circuito de Misano- Marco Simoncelli, y le sacó una diferencia de sólo 25 milésimas a su escolta, el australiano Joel Kelso (KTM).

El Coyote sumó puntos en los últimos 12 Grandes Premios e incluso cosechó dos podios. El primero de ellos fue en el GP de Países Bajos, donde terminó tercero, mientras que en el Gran Premio de Hungría culminó segundo en una definición milimétrica en la que el español Máximo Quiles lo superó por solo 18 milésimas.

Perrone marcha décimo en el campeonato de Moto 3 con 98 puntos, aunque en caso de conseguir un buen resultado en la carrera de este domingo podría escalar hasta el séptimo lugar.

El líder del campeonato en la categoría menor que acompaña al circo del MotoGP es el español José Antonio Rueda, quien le saca 64 puntos a su compatriota y escolta, Ángel Piqueras.

La carrera del Gran Premio de San Marino de Moto3 será este domingo a las 6 de la mañana.

