Segunda pole position para Valentín Perrone en Moto3

Valentín Perrone, un rookie de solo 17 años, y en su primera temporada, registró el mejor tiempo de su categoría en el Circuito de Misano- Marco Simoncelli, y le sacó una diferencia de sólo 25 milésimas a su escolta, el australiano Joel Kelso (KTM).

El Coyote sumó puntos en los últimos 12 Grandes Premios e incluso cosechó dos podios. El primero de ellos fue en el GP de Países Bajos, donde terminó tercero, mientras que en el Gran Premio de Hungría culminó segundo en una definición milimétrica en la que el español Máximo Quiles lo superó por solo 18 milésimas.

Perrone marcha décimo en el campeonato de Moto 3 con 98 puntos, aunque en caso de conseguir un buen resultado en la carrera de este domingo podría escalar hasta el séptimo lugar.

El líder del campeonato en la categoría menor que acompaña al circo del MotoGP es el español José Antonio Rueda, quien le saca 64 puntos a su compatriota y escolta, Ángel Piqueras.

La carrera del Gran Premio de San Marino de Moto3 será este domingo a las 6 de la mañana.