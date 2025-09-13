Logrando rendimientos cada vez más sólidos, el piloto argentino Valentín Perrone, del equipo Red Bull KTM Tech3, logró su segunda pole de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo, en la categoría Moto3. Este domingo largará desde el lugar de privilegio en el circuito Misano- Marco Simoncelli.
