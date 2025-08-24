Afianzando su buen rendimiento en la menor categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo de velocidad (FIM), el piloto argentino Valentín Perrone peleó este domingo palmo a palmo la carrera de Moto3 del Gran Premio de Hungría. Llegó a 18 milésimas del español Máximo Quiles.
