La carrera para la categoría telonera del MotoGP se disputó en el circuito de Balaton Park, Hungría y allí se impuso el español Máximo Quiles con un tiempo de 35 minutos 31 segundos 839 milésimas (35' 31'' 839/1000). Lo escoltó al argentino Perrone (+018/1000) y completó el podio otro español, David Muñoz (+858/1000).

El español ganó por 0.018 milésimas.



La gran carrera del Coyote Valentín Perrone en el GP de Hungría

El trámite de la competencia que abrió la actividad del circo del MotoGP en Hungría fue de una enconada lucha entre el español Quiles y el argentino Valentín Perrone, definida en los últimos metros de carrera en un final electrizante.