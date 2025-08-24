Valentín Perrone hizo flamear la celeste y blanca en el podio de la categoría Moto3

Valentín Perrone hizo flamear la celeste y blanca en el podio de la categoría Moto3, telonera del MotoGP en el Gran Premio de motociclismo de HUngría.

Afianzando su buen rendimiento en la menor categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo de velocidad (FIM), el piloto argentino Valentín Perrone peleó este domingo palmo a palmo la carrera de Moto3 del Gran Premio de Hungría. Llegó a 18 milésimas del español Máximo Quiles.

La carrera para la categoría telonera del MotoGP se disputó en el circuito de Balaton Park, Hungría y allí se impuso el español Máximo Quiles con un tiempo de 35 minutos 31 segundos 839 milésimas (35' 31'' 839/1000). Lo escoltó al argentino Perrone (+018/1000) y completó el podio otro español, David Muñoz (+858/1000).

La gran carrera del Coyote Valentín Perrone en el GP de Hungría

El trámite de la competencia que abrió la actividad del circo del MotoGP en Hungría fue de una enconada lucha entre el español Quiles y el argentino Valentín Perrone, definida en los últimos metros de carrera en un final electrizante.

En la anterior fecha, hace una semana en Austria, Perrone había largado desde la pole position, pero un toque sobre el final con Quiles le relegó al 7° puesto, pero dejó en claro que el argentino es ya uno de los protagonistas en el campeonato de la categoría con motores de hasta 250cc.

Grilla de llegada de Moto3 en el GP de Hungría

Pto. Piloto Equipo Tpo.

  • 1 Máximo Quiles CFMOTO Gaviota Aspar Team 35:31.839
  • 2 Valentín Perrone Red Bull KTM Tech3 +0.018
  • 3 David Muñoz LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP +0.858
  • 4 Ángel Piqueras FRINSA - MT Helmets - MSI +0.952
  • 5 José A. Rueda Red Bull KTM Ajo +1.362

