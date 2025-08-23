Inicio Ovación Polideportivo Juegos Panamericanos
Juegos Panamericanos Junior: Tais Trimarchi, en canotaje, cerró la participación mendocina en Asunción

La sanrafaelina Tais Trimarchi fue la última representante de Mendoza en participar de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Por UNO
Trimarchi fue quinta en las dos finales.

Trimarchi, de 20 años, fue quinta en la prueba mixta C2 500 metros junto a Santiago Piedras con un tiempo de 2' 25" 36/100 y en la misma prueba femenina (C2 500m) junto a Sabrina Zuccoli ocupó la misma posición con un tiempo de 2' 46" 96/100. Antes había sido quinta en la serie semifinal de C1 200m. femenino y quedó afuera de la final.

trimarchi 3
Tais Trimarchi cerró la participación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Una buena performance de Trimarchi y de los 17 deportistas mendocinos que integraron la delegación argentina en la capital paraguaya.

Faltando las últimas competencias Argentina pelea el 4to puesto del medallero con 27 doradas contra 29 de México, además los deportistas de la delegación albiceleste obtuvieron 38 medallas de plata y 30 de bronce.

Mendoza aportó 3 medallas de oro, 6 de plata y dos de bronce en Ciclismo (3), Hockey sobre césped (2), Balonmano, Vóley, Mountain Bike, Remo, Tiro y Taekwondo.

Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
  • Lautaro Martínez (Oro) - Hockey sobre césped
  • Milagros Alastra y Sol Guignet (Oro)- Hockey sobre césped
  • Martín Maya (Plata) - Balonmano
  • Nahuel Rojas (Plata)- Vóley
  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
  • Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo

