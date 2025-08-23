Juegos Panamericanos Junior: Tais Trimarchi, en canotaje, cerró la participación mendocina en Asunción

Faltando las últimas competencias Argentina pelea el 4to puesto del medallero con 27 doradas contra 29 de México, además los deportistas de la delegación albiceleste obtuvieron 38 medallas de plata y 30 de bronce.
Mendoza aportó 3 medallas de oro, 6 de plata y dos de bronce en Ciclismo (3), Hockey sobre césped (2), Balonmano, Vóley, Mountain Bike, Remo, Tiro y Taekwondo.
Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025
- Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
- Lautaro Martínez (Oro) - Hockey sobre césped
- Milagros Alastra y Sol Guignet (Oro)- Hockey sobre césped
- Martín Maya (Plata) - Balonmano
- Nahuel Rojas (Plata)- Vóley
- Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
- Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
- Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
- Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
- Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
- Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo