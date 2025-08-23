El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Búfalo de Madera Yin, una jornada en la que predominan la firmeza, la paciencia y la necesidad de encontrar equilibrio entre la disciplina y la flexibilidad. La energía de este ciclo favorece la organización, los compromisos serios y la planificación a largo plazo, pero puede chocar con actitudes impulsivas o dispersas. Para la astrología china, el Búfalo de Madera Yin brinda a los signos la oportunidad de construir sobre bases sólidas, siempre que se evite la rigidez excesiva y se cultive la empatía. Será un día propicio para tomar decisiones prácticas y dar continuidad a proyectos personales, pero poco conveniente para los cambios bruscos o para dejarse llevar por caprichos momentáneos.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este domingo para los 12 signos en el día del Búfalo de Madera