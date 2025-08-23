El Al Nassr, dirigido por Jorge Jesus y que tiene en su plantel a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman y el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic, a los 82.

Cuando Ronaldo acariciaba el título, llegó un nuevo empate del Al Ahli. A un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió del argelino Riyad Mahrez y volvió a darle vida a los dirigidos por Matthias Jaissle.

El Al Ahli tuvo 100% de efectividad gracias a los cinco remates de: Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que desató la locura por el título, de Galeno.

En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. Abdullah Al Khaibari falló el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.

El gesto viral de Cristiano Ronaldo tras la derrota

Cristiano Ronaldo, que con el 1-0 parcial se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar más de 100 goles con cuatro equipo diferentes, se volvió viral en las redes.

Con la derrota consumada del Al Nassr, las cámaras se fueron con la imagen del astro portugués. Con la tristeza de perder una nueva final, el Bicho se mostró desanimado y con gestos de bronca y doloro, los cuales no tardaron en circular a lo largo y ancho del mundo.