Los Pumas festejan con motivos suficientes.

Los Pumas festejan con motivos suficientes.

UAR

Al lector del rugby que se calentó con el título por eso de "digno" le pido que banque unas líneas. El término que encabeza la nota es una chicana para devolver con ironía tantos palos de aquellos detractores que les pegaron en el piso a Los Pumas.

Y ahora que todo es efervescencia por una victoria épica e histórica, ahora que la buena rebalsa de espuma, esta bueno hablar del verdadero triunfo de Los Pumas, excediendo a lo que pasó hoy en cancha de Vélez: un dignísimo proceso de más de diez años que crece a borbotones en todos los frentes.

Claro que la marca insignia de la UAR es la Selección argentina mayor de rugby, la misma que hoy burló al haka y les ganó a esos hombres de negro que parecían imbatibles (por primera vez en el país, por cuarta vez en la historia).

El Rugby Championship, por años propiedad del grupo selecto de las tres potencias, hoy es una realidad que tiene a Argentina ganándole bien seguido a los mainstream Springboks, Wallabies o los mismísimos All Blacks.

En esto del modo resultadista, para aquellos que hablan de derrotas dignas, hay que aclarar, por si hace falta, que Los Pumas metieron tres semifinales en los últimos cinco mundiales, con un dorado tercer puesto en el 2007 y otro par de cuartos lugares.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 8.26.11 PM
Los Pumas festejan ante los hombres de negro. Una imagen que parecía imposible no hace mucho tiempo.

Los Pumas festejan ante los hombres de negro. Una imagen que parecía imposible no hace mucho tiempo.

Pero hay más, en esto de ganar dignamente: el proceso a largo plazo del Seven terminó con un seleccionado que en la actualidad es potencia, medalla de bronce olímpica en Tokio y campeón del Circuito Mundial (con un tal Rodrigo Isgró como el mejor del planeta).

Los Pumitas vienen de ser terceros en la cita para menores de 20 años en Italia y las Yaguaretés pasaron de ser miradas de reojo y entrenarse a escondidas a tener su lugar de importancia también con resultados (fueron campeonas del Seven Series de Sudamérica).

A nivel equipos, hay tres franquicias que compiten en el Rugby Américas, con puntos estratégicos en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, más un Argentina XV que sirve como puente a la mayor.

El próximo partido quizás sea con derrota, y acá tampoco hay que volver a sacar los fantasmas del placard. Claro que Los Pumas pueden perder en la tercera fecha del Championship (o en la cuarta o en la quinta) pero al momento de juzgar a modo guillotina, no está de más ver la historia completa de la película antes que la escena previa a los créditos. Dignidad más allá de un resultado.

El resumen de la gran victoria de Los Pumas sobre Nueva Zelanda

Embed - HIGHLIGHTS | Argentina v New Zealand | Second Test, TRC 2025

Agenda de Los Pumas Rugby Championship 2025

1ra. fecha

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

  • Sudáfrica 30 - Australia 22
  • Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

6 de septiembre

  • 01:30 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

13 de septiembre

  • 01:00 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas