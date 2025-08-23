El Rugby Championship, por años propiedad del grupo selecto de las tres potencias, hoy es una realidad que tiene a Argentina ganándole bien seguido a los mainstream Springboks, Wallabies o los mismísimos All Blacks.

En esto del modo resultadista, para aquellos que hablan de derrotas dignas, hay que aclarar, por si hace falta, que Los Pumas metieron tres semifinales en los últimos cinco mundiales, con un dorado tercer puesto en el 2007 y otro par de cuartos lugares.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 8.26.11 PM Los Pumas festejan ante los hombres de negro. Una imagen que parecía imposible no hace mucho tiempo. UAR

Pero hay más, en esto de ganar dignamente: el proceso a largo plazo del Seven terminó con un seleccionado que en la actualidad es potencia, medalla de bronce olímpica en Tokio y campeón del Circuito Mundial (con un tal Rodrigo Isgró como el mejor del planeta).

Los Pumitas vienen de ser terceros en la cita para menores de 20 años en Italia y las Yaguaretés pasaron de ser miradas de reojo y entrenarse a escondidas a tener su lugar de importancia también con resultados (fueron campeonas del Seven Series de Sudamérica).

A nivel equipos, hay tres franquicias que compiten en el Rugby Américas, con puntos estratégicos en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, más un Argentina XV que sirve como puente a la mayor.

El próximo partido quizás sea con derrota, y acá tampoco hay que volver a sacar los fantasmas del placard. Claro que Los Pumas pueden perder en la tercera fecha del Championship (o en la cuarta o en la quinta) pero al momento de juzgar a modo guillotina, no está de más ver la historia completa de la película antes que la escena previa a los créditos. Dignidad más allá de un resultado.

El resumen de la gran victoria de Los Pumas sobre Nueva Zelanda

Embed - HIGHLIGHTS | Argentina v New Zealand | Second Test, TRC 2025

Agenda de Los Pumas Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

6 de septiembre

01:30 Australia - Argentina

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

13 de septiembre

01:00 Australia - Argentina

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.