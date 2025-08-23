Los Pumas, con un try de González, lograron un triunfazo frente a los All Blacks en cancha de Vélez

Los Pumas, con un try del mendocino Juan Martín González, lograron una notable victoria ante los All Blacks, en cancha de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.
La cuarta victoria de la historia ante Nueva Zelanda, la primera en condición de local, fue por 29 a 23 e hizo delirar a los más de 35.000 espectadores presentes en Liniers.
Los Pumas abrieron el marcador con un penal de Tomás Albornoz, quien rápidamente salió lesionado, luego sumaron con otro penal de Mallía y pusieron bajo presión a un equipo neocelandés que cometió más errores de lo normal.
Dos tries marcados por Proctor y Newell pusieron arriba a los visitantes (13-6), pero luego el equipo argentino retomó el protagonismo, forzó una tarjeta amarilla y aprovechó la ventaja numérica para llegar al try a través de González e igualar con la conversión del ingresado Santiago Carreras.
Con el marcador igualado y los All Blacks con dos jugadores amonestados, Los Pumas estaban en su mejor momento, pero no pudieron definir un par de oportunidades claras de llegar al ingoal antes del descanso.
Tras un penal de Beauden Barrett que se fue desviado Felipe Contepomi introdujo cuatro cambios en el pack buscando mantener la intensidad en un partido que estaba para cualquiera. Uno de los que ingresó fue Nahuel Tetaz Chaparro, en su último partido con el seleccionado.
Un par de penales de Santi Carreras pusieron arriba a Los Pumas (19-13) y luego Matera, de extraordinaria actuación, se llevó por delante a varios rivales para que el tucumano Gonzalo García apoye el try que estiró la diferencia (26-13) con 20' por jugar.
Nueva Zelanda acusó el golpe, reaccionó y en dos penales factibles a los palos fue a buscar el try que finalmente apoyó el ingresado Taukei'aho y convirtió Mc Kenzie para quedar a tiro de try (26-20).
Un nuevo penal del cordobés Carreras le dio un poco de aire a Los Pumas en el resultado (29-20) para afrontar los últimos 6' en el que los ilustres visitantes solo pudieron sumar un bonus con un penal sobre la hora, pero no pudieron impedir el gran festejo de todos los presentes en el José Amalfitani.
Con este resultado los All Blacks lideran el Rugby Championship con 6 puntos, Australia quedó segundo con 5, mientras que Sudáfrica y Argentina tienen 4 unidades.
Todos los partidos están en hora argentina.