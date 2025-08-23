Cuántas calorías tiene un vaso de fernet y cuántos podés tomar si estás a "dieta"

trago de fernet (2) El Fernet con cola es uno de los tragos más elegidos en Argentina. Está presente en cualquier momento, lo tenemos en casa, en los asados, en las juntadas o cumpleaños

Cuántas calorías tiene un vaso de Fernet y cuantos vasos tomar

Según el especialista, un vaso promedio de Fernet con cola (200 ml, con la clásica proporción 70/30 de gaseosa sin azúcar y Fernet) puede aportar entre 120 y 150 calorías. Aunque muchos creen que el mayor aporte calórico proviene del azúcar de la gaseosa, que además genera picos de glucosa en sangre, lo cierto es que no.

Si la gaseosa es light, lo único que tenemos que tener en cuenta son las calorías del Fernet. Si es una medida normal, la medida legal de este trago son tres cucharadas soperas, que son 45 centímetros cúbicos, es más o menos esta cantidad. Es decir, que lo que se agregue de gaseosa da lo mismo, siempre y cuando sea sin azúcar.

“Cuando hablamos de una dieta balanceada, no podemos ignorar que el alcohol y las bebidas azucaradas se convierten en calorías vacías, es decir, no aportan nutrientes de calidad”, explica el especialista

En este sentido, aclara que no se trata de prohibir, pues, las dietas hoy en día no buscan eso, sino de regular y ser conscientes: si estás en un plan de descenso de peso, no deberías superar 1 vaso por ocasión. Para mantener el peso, Colmillot considera razonable un máximo de 2 vasos semanales. En cambio, superar esas cantidades puede ralentizar la pérdida de peso y generar acumulación de grasa abdominal.

Tips de Colmillot para tomar Fernet y cuidarse

El especialista también compartió algunos trucos para quienes no quieren dejar el Fernet de lado: