Descubre qué animal mágico actúa como tu protector

Descubre qué animal mágico actúa como tu protector

Cada signo del zodíaco está relacionado con un animal mágico, el cual representa sus emociones, su modo de actuar y su forma de ver la vida en cada momento del día.

En la siguiente nota te proponemos descubrir con qué animal mágico estás relacionado, según tu signo del zodíaco. Estas relaciones fueron establecidas por la usuaria de Instagram @veronica_arcana.

¿Qué animal mágico te representa y protege, según tu signo del zodíaco?

ARIES: ZORRO MÁGICO

Te representa su instinto, valentía y la rapidez con la que te lanzas a nuevos comienzos. Tu chispa interior se enciende como fuego.

Zorro mágico
El zorro mágico representa a Aries.

El zorro mágico representa a Aries.

TAURO: VACA ESTELAR

Este animal simboliza la conexión con la tierra, la abundancia y la dulzura que vive en ti.

GÉMINIS: CONEJO DE AIRE

Representa tu energía curiosa, ágil y juguetona. Te gusta saltar entre mundos mágicos.

CÁNCER: CANGREJO LUNAR

Este animal actúa como guardián de tus emociones y de tu refugio interior. Te conecta con la luna que rige tu signo.

LEO: LEÓN CELESTIAL

Tu brillo y poder radiante se manifiestan en el león, un símbolo de fuerza, nobleza y carisma.

VIRGO: ERIZO ESTELAR

Este animal representa tu sensibilidad, cuidado en los detalles y tu naturaleza protectora.

LIBRA: CISNE MÁGICO

Este animal simboliza la belleza, la armonía y la elegancia con la que fluyes entre opuestos.

Cisne mágico
El cisne se relaciona con libra.

El cisne se relaciona con libra.

ESCORPIO: MURCIÉLAGO MÍSTICO

Este animal representa tu transformación, tu misterio y tu profundidad emocional. Eres un animal nocturno.

SAGITARIO: CABALLO ESTELAR

Representa tu espíritu libre, aventurero y buscador de horizontes infinitos.

CAPRICORNIO: CABRA MÁGICA

La cabra representa tu fortaleza, tu perseverancia y la conexión con la cima.

ACUARIO: BÚHO DE LAS ESTRELLAS

Este animal representa tu sabiduría, tu visión nocturna y la capacidad que tienes de ver más allá.

PISCIS: PEZ ENCANTADO

Este animal representa tu mundo emocional, tu intuición y tu fluir espiritual.

Temas relacionados:

Te puede interesar