¿Qué novela debes leer ahora, según tu signo del zodiaco?

Esta novela está llena de glamour, romance y muchos secretos. Narra la historia de una estrella de cine que, a través de sus matrimonios, revela dramas y giros inesperados.

Tauro: "Una Corte de Rosas y Espinas" de Sarah J. Maas

Tauro es un signo muy sensorial, por lo que ama las novelas de fantasía, romance y magia.

Géminis: "La Biblioteca de Medianoche" de Matt Haig

Géminis es un signo que necesita estimular su curiosidad todo el tiempo. Este libro explora las múltiples posibilidades de vida que podrían haber sido, una idea que resonará con tu necesidad de explorar todos los caminos posibles.

Cáncer: "Todo lo que sé sobre el amor" de Dolly Alderton

Cáncer es un signo muy emocional, y este libro sobre el amor es ideal él. Tiene relatos honestos y conmovedores.

Leo: "La Paciente Silenciosa" de Alex Michaelides

Esta novela mezcla drama, misterio y emoción. Se trata de un thriller psicológico con una trama intrigante y giros impactantes, satisfará tu amor por las historias que dejan huella.

Virgo: "La Asistenta" de Freida McFadden

Este signo ama la atención al detalle y aquellas tramas que involucran un poco de thriller psicológico.

Libra: "Normal People" de Sally Rooney

Este libro fue llevado a formato de serie, y en dicha historia su autora explora las complejidades de una relación moderna, algo que resonará con tu sensibilidad emocional.

Escorpio: "Un Animal Salvaje" de Joel Dicker

Se trata de un thriller psicológico que está lleno de giros y secretos que desafiarán tu naturaleza analítica, manteniéndote al borde de tu asiento.

Sagitario: "Amarilla" de R.F. Kuang

Sagitario es un signo aventurero, y es por ello que debe leer este libro de Kuang, el cual mezcla identidad, cultura y autodescubrimiento.

Capricornio: "El Descontento" de Beatriz Serrano

Beatriz Serrano nos conmueve con esta novela que aborda las tensiones internas y la búsqueda de la realización, sea ideal para analizar tus propias metas y aspiraciones.

Acuario: "Cleopatra y Frankenstein" de Coco Mellors

En este libro encontrarás una historia repleta de relaciones modernas y emociones complejas. Es una obra fresca y audaz, perfecta para tu carácter único y curioso.

Piscis: "Tan Poca Vida" de Hanya Yanagihara

Es considero como uno de los libros más difíciles de leer, ya que cuenta una historia sensible, desgarradora y conmovedora. Explorarás temas de amor, trauma y amistad, dejándote llevar por la intensidad emocional de la trama.