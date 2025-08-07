4 novelas argentinas con contenido histórico que tenés que leer

Esta novela se ambienta en el siglo XIX, donde un grupo de paisanos observa los movimientos en el casco de la estancia donde trabajan, y en ese observar se producen amores, desamores, encuentros físicos y momentos de reflexión en medio de la tensión que se desata por la persecución federal del Gobernador Rosas.

LOS PICHICIEGOS de Rodolfo Fogwill

Esta obra relata la vida de unos soldados argentinos que, en medio de la guerra de Malvinas, se las arreglan para sobrevivir en las trincheras de una batalla física y mental por sostenerse con vidas.

El autor compara este modus vivendi con el pichiciego, un pequeño armadillo patagónico que vive subterráneamente. Es una novela cruda, directa, y donde se pone en valor la supervivencia de la camaradería, el valor de la cosas y la identidad humana.

NO HABRÁ MÁS PENAS NI OLVIDO de Osvaldo Soriano

Es una pequeña localidad donde nunca pasa nada, Colonia Vela, las diferencias políticas escalan hasta que un día se produce un enfrentamiento entre políticos de izquierda y políticos de derecha que buscan imponerse unos sobre otros y alborotan el orden político constitución del pueblo. Es una novela épica, vivaz y entretenida. Además, es considerada una sátira del peronismo de los años 70.

MARTÍN ALDAMA, SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA de Félix Luna

Esta novela relata la vida de Martín Aldama, quien formó parte de las fuerzas militares de principios del siglo XIX, y además fue testigo de acontecimientos históricos como las invasiones inglesas, el fusilamiento de Liniers, la creación del Directorio o las guerras de la Independencia.

Además, Aldama llegó a servir a Belgrano y San Martín, con quienes también mantuvo una entrañable relación.