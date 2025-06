Felipe Pigna sobre Manuel Belgrano: Me hubiera gustado presenciar el momento donde gestó la Revolución

Escribiendo la biografía de Belgrano me encontré con este episodio que es un episodio realmente increíble, ¿no? de este viaje y todas estas cosas insólitas, que me parecía que merecía este una novela, ¿no?. Perfectamente encuadraba dentro del del rubro ficción, digamos. Por eso encaré la novela y bueno, la verdad que me gustó mucho poder meterme en este modelo de ficción, porque yo había escrito ficción, pero cuentos para chicos, como 'Los cuentos del abuelo José' y 'Los cuentos de Manuel', que eran cuentos, pero críticos.

Mencionaste que querías como poner en papel lo que Belgrano sentía, ¿Te fue difícil llegar a esos datos?, ¿Él escribía cómo se sentía?, ¿Está escrito en algún lado?

Sí, en la autobiografía hay varias referencias a la forma a cómo se sentía, con el destrato de de Buenos Aires, cómo se sentía frente a la guerra, la soledad que sentía. Hay indicios bastante claros donde yo pude arrancar a a pensar y agregar ciertas cosas que están en el libro. El libro arranca con las derrotas de Ayohuma, y yo sabía que él era una persona muy autocrítica, se hacía cargo de la situación y por eso me pareció interesante arrancar por ahí, por un episodio tan fuerte, tan potente.

Al comienzo del libro mencionas que Belgrano oculta bandera argentina detrás de un cuadro de Santa Teresa en una iglesia. ¿Este dato está presente en las fuentes que mencionas?

Sí, esto es real. Esto es real. Él oculta la bandera ahí en Titirí de Macha (Bolivia). Eso es absolutamente cierto. Es un dato de la realidad. Así que sí, eso es real.

¿Hay algún dato sobre Belgrano, de toda su vida que hasta el día de hoy te siga asombrando? Algún dato que te gustaría que muchas más personas conocieran o valoraran sobre él.

Sí, claro. Toda todo lo que tiene que ver con con su entrega, con su patriotismo. Es una persona que ingresa a la vida pública, a la administración pública y se empobrece. Belgrano donó un dinero muy importante que le habían este concedido por los triunfos de Salta y Tucumán para la construcción de escuelas, las cuales lamentablemente no se hicieron. Es una persona ejemplar realmente no es un ejemplar, me encanta que la gente lo conozca y creo que la novela es una invitación a conocer más de Belgrano.

Leí en una entrevista que te gustaría que esta novela se convirtiera en una película. ¿Creés que es factible?

Me han me han llamado, he tenido llamadas ya para para que esto se convierta en película. Estoy en conversaciones, porque un registro de la novela es bastante similar a un guion. Tiene mucha acción, barcos, los que que va sucediendo en este viaje tan insólito. Viaja a cuidades como Río de Janeiro, que era capital imperial en ese momento porque ahí estaba el imperio portugués, está el Londres en el año XV, un tiempo muy interesante. Hay muchos elementos que que vuelven interesante la novela como para convertirla en una película.

¿Tenés algún actor visto que digas: '¿Me gustaría que haga de Belgrano o se parece físicamente o algo así?', o todavía nada?

No, todavía no, pero ya haremos el casting correspondiente. Pero es un proceso muy lindo. Lo hicimos con el programa 'Algo habrán hecho', y el momento del casting fue muy interesante. Encontrar la persona que tenga algún tipo de parecido físico y después hablar con esta persona muy en profundidad acerca de quién personaje, como qué características tenía, para que no sea solamente la cuestión de parecido físico.

Manuel Belgrano y bandera.jpg Manuel Belgrano.

Felipe, quiero conocer tu mirada como historiador de todas estas novelas romántico-históricas que se han publicado en los últimos años. Por ejemplo las novelas de Gabriela Exilart, Florencia Bonelli. ¿Ves estas publicaciones como algo positivo para que las personas se interesen más en la historia argentina?

Sí, claro. Lo veo con como muy positivo. Es muy positivo, ya que estimula a mucha gente a acercarse al pasado de otra manera, es una manera más amable de interesarte por un proceso histórico. Así que me parece que sí, que está buenísimo. De hecho hay un boom con la novela histórica en el mundo, hay muchísima publicación de novela histórica y a la gente le interesa mucho entrarle al pasado desde ese lado.

Si tuvieras una máquina del tiempo o o la posibilidad de de viajar al pasado, ¿Hay algún momento en la vida de Belgrano que te hubiera gustado presenciar aunque sea desde un rinconcito?

Sí, claramente 1810, cuando se está gestando la revolución y donde Belgrano tuvo un rol muy protagónico, muy activo ahí la verdad que sería el momento muy lindo para presenciar la gestación de de esa revolución. Me encantaría.

Sinopsis de "Conspiración en Londres" de Felipe Pigna

Venía de ser vencido. Manuel Belgrano, el general que se había ganado la admiración de todos, atravesaba uno de sus peores momentos. Las ruidosas derrotas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma lo habían dejado en una mala posición, no solo política. Abandonado a su suerte y lejos de la gloria, estaba a merced de lo que sobre su persona decidieran los poderosos de siempre, aquellos que poco y nada sabían de las tragedias del campo de batalla.

No tenía opción: lo esperaban la cárcel y el escarnio, o aceptar a ciegas la misión que le encomendaba el gobierno de Buenos Aires en el Viejo Continente. Dijo que sí. Pero nunca imaginó que lo que tenía por delante era una de las misiones más descabelladas de la historia del Río de la Plata y que su compañero de viaje sería el siempre ambiguo Bernardino Rivadavia. En esa deriva alucinada, que se iniciaría en una Río de Janeiro imperial y seguiría en el Londres de la Regencia, tendría que lidiar a sol y a sombra con Lord Strangford, Manuel de Sarratea, el bufonesco conde Domingo Cabarrús y toda una serie de personajes brumosos, artífices de las más oscuras intrigas.

Viajes, complots, traiciones, amores fugaces, lealtades que duran lo que un soplo y otras que se firman con sangre. Con un pie en un hecho real –el affaire conocido como “el asunto de Italia”– y otro en las elucubraciones de aquello que bien pudo haber sido, la primera ficción de Felipe Pigna se lee con el pulso de un thriller de espionaje y la atención que reclaman, siempre, las grandes figuras históricas. Por eso, Conspiración en Londres es una novela única, un libro que solo uno de los más reconocidos historiadores argentinos podía escribir.