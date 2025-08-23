El Cluster Mendoza Regenera y la FEM acordaron trabajar juntos en turismo y gastronomía sustentable

Cluster Mendoza Regenera Integrantes de la alianza Mendoza Regenera y la FEM.

Prácticas sustentables en las empresas

El convenio también pone un énfasis especial en la integración de toda la cadena de valor del turismo. Las inversiones sustentables se convierten en un elemento clave, ya que cada vez más inversores buscan colocar su capital en proyectos con un triple impacto: económico, social y ambiental. La capacidad de demostrar un modelo de negocio sostenible se ha vuelto una cuota de valor decisiva a la hora de buscar financiamiento.

Además, el acuerdo tiene un fuerte componente educativo. El objetivo es educar tanto al emprendedor como al inversor sobre las oportunidades que ofrece el mercado de la economía regenerativa. Se busca fomentar una mentalidad que vea la sostenibilidad no como un costo, sino como una inversión que genera retornos a largo plazo y fortalece la competitividad de las empresas mendocinas.

En definitiva, la firma de este convenio marca un antes y un después para la economía de Mendoza, sentando las bases para un futuro donde la prosperidad económica, el cuidado del medio ambiente y la calidad turística se unan en un círculo virtuoso