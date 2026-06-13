ANMAT prohibió la venta de una pasta de dientes muy popular: detectó datos falsos y la sacó de todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de una marca de pasta de dientes en polvo luego de detectar irregularidades en su identificación y registro sanitario.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 3522/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según informó el organismo, durante tareas de monitoreo se detectó la venta de un producto que exhibía datos falsos de inscripción ante la autoridad sanitaria.
El producto alcanzado por la prohibición es el “Dentífrico en polvo con carbón natural - Carbon White”, correspondiente al lote 2505/1, con vencimiento 12/2027 y contenido neto de 25 gramos. En su etiquetado figuraban, entre otros datos, la leyenda “Hecho en Argentina”, el elaborador legal 2582 y la resolución 155/98.
La investigación de ANMAT que reveló que era una imitación
De acuerdo con la resolución, el dentífrico presentaba un nombre, marca y presentación muy similares a los del producto original “Dentífrico blanqueador”, en sus variedades Menta, Coco y Tutti Fruti, comercializado bajo la marca Carbonwhite.
Ante esta situación, ANMAT consultó a representantes de NRG4 INTERACTIVE SRL, firma que figura como elaboradora del producto original. Desde la empresa aclararon que no habían fabricado el dentífrico investigado.
Con esa información, el organismo concluyó que se trataba de “un producto ilegítimo” y además de una imitación del original.
ANMAT explicó, además, que no fue posible identificar con certeza el establecimiento responsable de su elaboración ni verificar las condiciones de fabricación. Por ese motivo, indicó que no existen garantías sobre su seguridad, calidad, eficacia ni adecuación a la normativa sanitaria vigente.
Como consecuencia, quedó prohibida la elaboración, distribución, comercialización y publicidad de este producto en todo el país, incluyendo las plataformas de comercio electrónico.