ANMAT prohibió la venta de una pasta de dientes muy popular: detectó datos falsos y la sacó de todo el país

pasta de dientes 3.jpg Una pasta de dientes, en la lupa de la ANMAT. Imagen ilustrativa.

La investigación de ANMAT que reveló que era una imitación

De acuerdo con la resolución, el dentífrico presentaba un nombre, marca y presentación muy similares a los del producto original “Dentífrico blanqueador”, en sus variedades Menta, Coco y Tutti Fruti, comercializado bajo la marca Carbonwhite.

Ante esta situación, ANMAT consultó a representantes de NRG4 INTERACTIVE SRL, firma que figura como elaboradora del producto original. Desde la empresa aclararon que no habían fabricado el dentífrico investigado.

Con esa información, el organismo concluyó que se trataba de “un producto ilegítimo” y además de una imitación del original.

ANMAT productos varios

ANMAT explicó, además, que no fue posible identificar con certeza el establecimiento responsable de su elaboración ni verificar las condiciones de fabricación. Por ese motivo, indicó que no existen garantías sobre su seguridad, calidad, eficacia ni adecuación a la normativa sanitaria vigente.

Como consecuencia, quedó prohibida la elaboración, distribución, comercialización y publicidad de este producto en todo el país, incluyendo las plataformas de comercio electrónico.