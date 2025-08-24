Cuáles son las efemérides para este domingo 24 de agosto: un día como hoy...
Cuáles son las efemérides para este domingo 24 de agosto: un día como hoy...

Las efemérides nos ayudan a tomar conciencia de algunos hechos del pasado que marcaron el camino que, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. También, se conmemoran fechas que recuerdan algo o buscan generar conciencia. Así que si no tienes un calendario a mano, quédate y te contamos todo sobre este 24 de agosto.

El 24 de agosto es una fecha cargada de significado, pues en él se conmemoran eventos que han dejado huella en el mundo. A lo largo de la historia, esta fecha atestiguo acontecimientos que, sin duda, marcaron un antes y un después.

Hoy se celebra el Día de...

De acuerdo con el calendario de agosto del blog DiaInternacionalde.com, este domingo hay dos celebraciones muy importantes y son las siguientes:

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA EXTRAÑA: suena extraño, ¿no? Pero sí, hoy es el Día Internacional de la Música Extraña, y se celebra en todo el mundo con diversas actividades de lo más variopintas. La gente toca o escucha música extraña, producida con todo tipo de instrumentos, musicales o no. El objetivo es abrirse a nuevas experiencias sonoras y, para ello, casi todo vale.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA EXTRAÑA
Hoy se conmemora el D&iacute;a Internacional de la M&uacute;sica Extra&ntilde;a, en el que se celebra tocando y prestando atenci&oacute;n a los tipos de m&uacute;sica que nunca antes has experimentado

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Música Extraña, en el que se celebra tocando y prestando atención a los tipos de música que nunca antes has experimentado

SEMANA MUNDIAL DEL AGUA: en 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agostoen el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Aquí se abordará el tema "Agua para la acción climática."

Es decir, esta semana es un punto estratégico para los problemas del agua en todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo.

Cuáles son las efemérides de este domingo 24 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

24 de agosto de 1949: entra en vigor el tratado establecido por la OTAN.

OTAN
El tratado que estableci&oacute; la OTAN (Tratado del Atl&aacute;ntico Norte) entr&oacute; en vigor el 24 de agosto de 1949. Esta fecha marca el inicio de la vigencia de la Alianza, tras el dep&oacute;sito de los instrumentos de ratificaci&oacute;n de todos los Estados firmantes originales

El tratado que estableció la OTAN (Tratado del Atlántico Norte) entró en vigor el 24 de agosto de 1949. Esta fecha marca el inicio de la vigencia de la Alianza, tras el depósito de los instrumentos de ratificación de todos los Estados firmantes originales

24 de agosto de 1991: Ucrania se independiza de la Unión Soviética.

24 de agosto de 1995: la compañía de software Microsoft lanza el sistema operativo Windows 95.

24 de agosto de 2006: la nueva definición de planeta, aprobada por la Unión Astronómica Internacional pública, hace que Plutón deje de ser considerado tal, por lo que el sistema solar reduce su número de planetas a ocho.

24 de agosto de 2016: ocurre un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter en la provincia de Rieti (Italia), que causa al menos 267 muertos.

Temas relacionados:

Te puede interesar