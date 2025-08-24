Cuáles son las efemérides para este domingo 24 de agosto: un día como hoy...

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA EXTRAÑA: suena extraño, ¿no? Pero sí, hoy es el Día Internacional de la Música Extraña, y se celebra en todo el mundo con diversas actividades de lo más variopintas. La gente toca o escucha música extraña, producida con todo tipo de instrumentos, musicales o no. El objetivo es abrirse a nuevas experiencias sonoras y, para ello, casi todo vale.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA EXTRAÑA Hoy se conmemora el Día Internacional de la Música Extraña, en el que se celebra tocando y prestando atención a los tipos de música que nunca antes has experimentado

SEMANA MUNDIAL DEL AGUA: en 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agostoen el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Aquí se abordará el tema "Agua para la acción climática."

Es decir, esta semana es un punto estratégico para los problemas del agua en todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo.

Cuáles son las efemérides de este domingo 24 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

24 de agosto de 1949: entra en vigor el tratado establecido por la OTAN.

OTAN El tratado que estableció la OTAN (Tratado del Atlántico Norte) entró en vigor el 24 de agosto de 1949. Esta fecha marca el inicio de la vigencia de la Alianza, tras el depósito de los instrumentos de ratificación de todos los Estados firmantes originales

24 de agosto de 1991: Ucrania se independiza de la Unión Soviética.

24 de agosto de 1995: la compañía de software Microsoft lanza el sistema operativo Windows 95.

24 de agosto de 2006: la nueva definición de planeta, aprobada por la Unión Astronómica Internacional pública, hace que Plutón deje de ser considerado tal, por lo que el sistema solar reduce su número de planetas a ocho.

24 de agosto de 2016: ocurre un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter en la provincia de Rieti (Italia), que causa al menos 267 muertos.