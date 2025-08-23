Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima perdió con Central Norte y se le acabó el invicto con Broggi como DT

Gimnasia y Esgrima cayó de visitante ante Central Norte y aunque sigue puntero se le terminó su racha invicta en la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima sigue siendo el líder de la Zona B pese a que perdió como visitante frente a Central Norte de Salta y se le terminó su racha invicta en el torneo de la Primera Nacional.

El Lobo, orientado por Ariel Broggi, llevaba 4 victorias consecutivas, no perdía desde la derrota ante Temperley y estaba invicto de visitante desde hace más de 4 meses cuando cayó ante Gimnasia de Jujuy, su escolta.

El gol de Berrondo a los 48' estableció el 1 a 0 definitivo, dejó al equipo blanquinegro con 52 puntos, y aunque el Lobo jujeño puede superarlo si gana este domingo, aún tiene un partido pendiente con Deportivo Morón que se jugará el próximo miércoles 27.

Gimnasia y Esgrima tropezó en Salta, pero sigue en la punta.

El equipo mensana llegó a Salta unas pocas horas antes del partido porque le reprogramaron su vuelo, pero de todas maneras salió a buscar el triunfo ante el Cuervo y fue el protagonista del primer tiempo.

A Gimnasia solo le faltó tomar mejores decisiones para marcar la diferencia ya que se mostró como un equipo ordenado y manejó la pelota aunque le costó generar situaciones claras de gol.

El Blanquinegro en el complemento tuvo ocasiones claras para ganar el partido, pero falló en la definición.

Las opciones más concretas las tuvieron Lencioni y Mondino, pero las tapó muy bien Vázquez, el arquero de Central Norte.

Sobre el final hubo una chance para el local con un remate de Acosta que tapó Petruchi y en la última jugada llegó el gol de Berrondo que sentenció el resultado.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá a jugar el próximo miércoles de visitante ante el Deportivo Morón desde las 21.10 en el partido pendiente de la fecha 20.

Luego, el lunes 1 de septiembre, visitará desde las 15.30 a Nueva Chicago, por la fecha 29.

