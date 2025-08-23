Gimnasia y Esgrima perdió con Central Norte y se le acabó el invicto con Broggi como DT

Gimnasia Gimnasia y Esgrima tropezó en Salta, pero sigue en la punta.

El equipo mensana llegó a Salta unas pocas horas antes del partido porque le reprogramaron su vuelo, pero de todas maneras salió a buscar el triunfo ante el Cuervo y fue el protagonista del primer tiempo.

A Gimnasia solo le faltó tomar mejores decisiones para marcar la diferencia ya que se mostró como un equipo ordenado y manejó la pelota aunque le costó generar situaciones claras de gol.

El Blanquinegro en el complemento tuvo ocasiones claras para ganar el partido, pero falló en la definición.

Las opciones más concretas las tuvieron Lencioni y Mondino, pero las tapó muy bien Vázquez, el arquero de Central Norte.

Sobre el final hubo una chance para el local con un remate de Acosta que tapó Petruchi y en la última jugada llegó el gol de Berrondo que sentenció el resultado.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá a jugar el próximo miércoles de visitante ante el Deportivo Morón desde las 21.10 en el partido pendiente de la fecha 20.

Luego, el lunes 1 de septiembre, visitará desde las 15.30 a Nueva Chicago, por la fecha 29.