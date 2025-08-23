Torneo Clausura: San Lorenzo, con los hermanos Perruzzi, batió al Instituto del Gato Oldrá

Instituto, dirigido por el Gato Oldrá, tiene 6 puntos y está en el puesto 13, fuera de los que se estarían clasificando a los playoffs.

SAN LORENZO 1-0 INSTITUTO | RESUMEN

Ignacio Perruzzi, la figura de San Lorenzo ante Instituto

Elegido la figura del partido por la transmisión oficial, Nacho Perruzzi asumió: "No fue el mejor partido, pero bueno, lo importante era ganar, que el equipo esté muy unido y creo que con esta victoria eso se vio en la cancha. La entrega de mi parte y de todo el equipo siempre va a estar, eso es algo que nos caracteriza, siempre tratamos de mejorar, pero yo creo que la figura fue el equipo y la gente".

"ES UN CLÁSICO, LO VAMOS A JUGAR A MORIR"



Ignacio Perruzzi comenzó a palpitar lo que será el encuentro frente a Huracán la próxima fecha en el Gasómetro

Francisco Perruzzi tuvo minutos ante Instituto y los hinchas de San Lorenzo le pedían la camiseta pero... ¡YA TENÍA DUEÑA!

Respecto al privilegio de compartir el primer equipo de San Lorenzo con su hermano, destacó: "Es algo muy lindo, hoy lo normalizo un poco más pero no hay que hacerlo. A él le tocó vivir momentos en que lo la pasó bien y es muy importante que pueda ser una opción para ayudar al equipo como lo hace cada vez que le toca entrar".