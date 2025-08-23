Talleres perdió, está en zona de descenso y Carlitos Tevez se fue sin hablar

Embed - EL DECANO Y UN DURO GOLPE AL EQUIPO DE CARLITOS TEVEZ | Atlético Tucumán 3-0 Talleres | RESUMEN

Lo cierto es que Carlitos no quiso ir a la conferencia de prensa y a diez fechas del final de la fase regular Talleres está en zona de descenso ya que comparte el penúltimo puesto con Aldosivi (tiene un partido menos) y el último es San Martín de San Juan que este sábado ganó e igual estaría descendiendo por los promedios.

Triunfo de San Martín de San Juan

San Martín de San Juan venció por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido por la sexta fecha de Torneo Clausura.

Embed - EL SANTO SANJUANINO LOGRÓ UN TRIUNFO CLAVE ANTE EL LOBO | San Martín (SJ) 1-0 Gimnasia | RESUMEN

Con el único tanto de penal del mediocampista Marco Iacobellis, a los 9' del segundo tiempo, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli llegó al séptimo puesto y está dentro de los clasificados a la próxima ronda.

De todos modos sigue último en los promedios y en la tabla anual, muy comprometido con el descenso.

Los últimos puestos de la tabla anual