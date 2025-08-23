Inicio Ovación Fútbol Carlos Tevez
Torneo Clausura

Talleres perdió, está en zona de descenso y Carlitos Tevez se fue sin hablar

Atlético Tucumán venció a Talleres de Córdoba y dejó en una situación incómoda a Carlos Tevez como DT.

Por UNO
Atlético Tucumán venció a Talleres de Córdoba por 3-0, como local, en un partido de la sexta fecha del Torneo Clausura, y dejó en una situación incómoda a Carlos Tevez como DT.

Los goles para el “Decano” los convirtieron Leandro Díaz a los 15' y Miguel Brizuela a los 31' del primer tiempo, mientras que Adrián Sánchez a los 2' del complemento, cerró la goleada.

El resultado complica a Talleres respecto del descenso y deja a Carlos Tevez en la cuerda floja ya que su equipo ganó uno de 6 partidos y está en el puesto 12 del Grupo A con solo 5 puntos.

Lo cierto es que Carlitos no quiso ir a la conferencia de prensa y a diez fechas del final de la fase regular Talleres está en zona de descenso ya que comparte el penúltimo puesto con Aldosivi (tiene un partido menos) y el último es San Martín de San Juan que este sábado ganó e igual estaría descendiendo por los promedios.

Triunfo de San Martín de San Juan

San Martín de San Juan venció por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido por la sexta fecha de Torneo Clausura.

Con el único tanto de penal del mediocampista Marco Iacobellis, a los 9' del segundo tiempo, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli llegó al séptimo puesto y está dentro de los clasificados a la próxima ronda.

De todos modos sigue último en los promedios y en la tabla anual, muy comprometido con el descenso.

Los últimos puestos de la tabla anual

