Inicio Sociedad Día del Niño
Solidaridad

La escuela de Artes Marciales Shaolin Tao alegró a más de 400 chicos en un festejo por el Día del Niño

La celebración se realizó este sábado 23 de agosto en Lulunta, Maipú. Hubo sorpresas y chocolate caliente

Por UNO
Gran festejo en Maipú por el Día del Niño.

Gran festejo en Maipú por el Día del Niño.

Foto: Gentileza

La academia de Artes Marciales, Shaolin Tao, realizó este sábado 23 de agosto el tradicional festejo del Día del Niño para los chicos que asisten a la escuela, como para los de la comunidad de Lulunta, en Maipú. Allí se encuentra el templo donde se realizan distintas disciplinas.

Los organizadores indicaron que fue un éxito total por la asistencia de 450 chicos. Hubo sorteos, chocolate caliente, espectáculo de payasos, entre otros entretenimientos.

El plato fuerte fue el sorteo de bicis entre una multitud de niños, que fueron acompañados de sus familias.

Las postales del festejo por el Día del Niño

Shaolin Tao 2
Las postales del festejo del Día del Niño, organizado por Shaolin Tao en Lulunta.

Las postales del festejo del Día del Niño, organizado por Shaolin Tao en Lulunta.

Shaolin Tao 3
Chocolate caliente y cositas dulces para compartir con los niños de Maipú. Así fue el festejo de Shaolin Tao.

Chocolate caliente y cositas dulces para compartir con los niños de Maipú. Así fue el festejo de Shaolin Tao.

Día del Niño- Shaolin Tao en Maipú
La frutilla del postre fue el sorteo de bicicletas entre los 450 años que asistieron al Día del Niño.

La frutilla del postre fue el sorteo de bicicletas entre los 450 años que asistieron al Día del Niño.

shaolin 5
Los personajes favoritos de los chicos estuvieron en el festejo.

Los personajes favoritos de los chicos estuvieron en el festejo.

La academia Shaolin Tao cumplió 30 años

La escuela Shaolin Tao remonta sus orígenes a 1989 y el maestro Omar Carrasco fue el fundador de esta academia que está expandida en todo el país y también en otros países.

En Shaolin Tao se enseñan los estilos tradicionales y modernos como Changquan y el Nanquan. Además de compartir en cada clase muchos de los principios de la filosofía oriental, como el respeto, el autocontrol y la disciplina.

Con una impronta social, el Kung Fu llega a los lugares más vulnerables de la provincia y para brindar oportunidades, se organizan distintos eventos a fin de recaudar dinero para hacer posible que competidores puedan hacer viajes como estos a Buenos Aires e incluso a otros países.

Embed - Día del Niño en Lulunta

Temas relacionados:

Te puede interesar