La escuela de Artes Marciales Shaolin Tao alegró a más de 400 chicos en un festejo por el Día del Niño

Las postales del festejo por el Día del Niño

Shaolin Tao 2 Las postales del festejo del Día del Niño, organizado por Shaolin Tao en Lulunta.

Shaolin Tao 3 Chocolate caliente y cositas dulces para compartir con los niños de Maipú. Así fue el festejo de Shaolin Tao.

Día del Niño- Shaolin Tao en Maipú La frutilla del postre fue el sorteo de bicicletas entre los 450 años que asistieron al Día del Niño. Foto: gentileza

shaolin 5 Los personajes favoritos de los chicos estuvieron en el festejo.

La academia Shaolin Tao cumplió 30 años

La escuela Shaolin Tao remonta sus orígenes a 1989 y el maestro Omar Carrasco fue el fundador de esta academia que está expandida en todo el país y también en otros países.

En Shaolin Tao se enseñan los estilos tradicionales y modernos como Changquan y el Nanquan. Además de compartir en cada clase muchos de los principios de la filosofía oriental, como el respeto, el autocontrol y la disciplina.

Con una impronta social, el Kung Fu llega a los lugares más vulnerables de la provincia y para brindar oportunidades, se organizan distintos eventos a fin de recaudar dinero para hacer posible que competidores puedan hacer viajes como estos a Buenos Aires e incluso a otros países.