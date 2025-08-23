Mientras eso sucede, una voz relata lo siguiente: "El 20 de agosto del 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Es algo que jamás pensamos que ibamos a vivir".

"Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron cámaras de seguridad, arrazaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas", sumó.

Con imágenes de los destrozos en el estadio, el relato continúa: "Piedras, proyectiles y bombas fueon lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes".

A la hora de referirse al accionar de la barra de Independiente, el relato expresa: "A pesar de la violencia en la tribuna Sur Alta, el partido continuó. Independiente quedó solo como tantas otras veces el hincha argentino quedó solo tanto en su cancha propia como ajena".

El 20 de agosto quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos.

"Durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnias. Pese a eso, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo. Para expulsarlos como socios y encargarnos de que no pisen nunca más una cancha de fútbol", añadió.

Para culminar, Independiente sentenció: "El 20 de agosto quedará como uno de los días más tristes del fútbol sudamericano, pero será una oportunidad para que de acá en adelante un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos"