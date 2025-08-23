Por qué no hay que cargar el celular al lado de la cama y qué significa

usar el celular en la cama La recomendación es cargar y usar el teléfono fuera de la habitación

Para el Feng Shui, el dormitorio es un espacio sagrado de descanso y recuperación de energía. Todo lo que interrumpa ese proceso (ruido, luz, desorden o campos electromagnéticos) puede alterar e interferir en la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso, provocando insomnio o sueño poco reparador.

Además, cuando dejamos el celular al alcance de la mano hace que lo agarremos al despertar y esto no nos ayuda a empezar bien el día.

Sin embargo, uno de los motivos más importantes para evitar cargar el celular al lado de la cama es el riesgo de sobrecalentamiento. Cuando el dispositivo está conectado durante horas, la batería puede aumentar su temperatura.

Si el teléfono se encuentra bajo la almohada o sobre superficies inflamables como mantas o colchones, el calor acumulado puede provocar incendios domésticos.

usar el celular en la cama (1) Revisar el teléfono antes de dormir o al despertar impacta de forma negativa en el descanso y la manera de comenzar el día

¿Dónde y cómo cargar el teléfono de forma segura?

Colócalo en superficies duras y ventiladas, como una mesa o escritorio, nunca sobre telas o almohadas.

Utiliza cargadores originales o certificados, ya que los de mala calidad aumentan los riesgos eléctricos.

Evita cargar el celular toda la noche; lo recomendable es conectarlo durante el día y desconectarlo al llegar al 100%.

toda la noche; lo recomendable es conectarlo durante el día y desconectarlo al llegar al 100%. Mantén el celular alejado del cuerpo al dormir, mínimo a un metro de distancia, para reducir la exposición a radiación y calor.

Aunque parece inofensivo, cargar el celular al lado de la cama puede poner en riesgo tu salud y tu hogar. Cambiar este hábito no solo protege tu descanso, sino que también previene posibles accidentes domésticos.