Por qué no hay que cargar el celular al lado de la cama y qué significa

Cuando nos vamos a dormir y notamos que el celular tiene poca carga, lo más fácil es cargarlo al lado de la cama, pero en realidad, puede ser un gran peligro

Martina Baiardi
El celular es lo que más usamos día a día. Muchas personas lo mantienen a mano incluso durante la noche. Pero cuando este se descarga suelen colocándolo en la mesa de luz o debajo de la almohada mientras se carga. Si eres uno de los que lo hace, cuidado, es un gran peligro.

Por más que sea una comodidad, ya sea para chatear, apagar la alarma o mantenerse alerta, la opción más "vaga" no es la más recomendada porque puede traer riesgos tanto para la salud como para la seguridad del hogar. ¿Qué significa?

Los peligros de cargar el celular cerca de la cama

Mantener el celular en la habitación y cargándose cerca de la cama expone al cuerpo a campos electromagnéticos y radiación de baja frecuencia, que aunque aún están en investigación, se relacionan con alteraciones en el sueño.

usar el celular en la cama
La recomendación es cargar y usar el teléfono fuera de la habitación

Para el Feng Shui, el dormitorio es un espacio sagrado de descanso y recuperación de energía. Todo lo que interrumpa ese proceso (ruido, luz, desorden o campos electromagnéticos) puede alterar e interferir en la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso, provocando insomnio o sueño poco reparador.

Además, cuando dejamos el celular al alcance de la mano hace que lo agarremos al despertar y esto no nos ayuda a empezar bien el día.

Sin embargo, uno de los motivos más importantes para evitar cargar el celular al lado de la cama es el riesgo de sobrecalentamiento. Cuando el dispositivo está conectado durante horas, la batería puede aumentar su temperatura.

Si el teléfono se encuentra bajo la almohada o sobre superficies inflamables como mantas o colchones, el calor acumulado puede provocar incendios domésticos.

usar el celular en la cama (1)
Revisar el teléfono antes de dormir o al despertar impacta de forma negativa en el descanso y la manera de comenzar el día

¿Dónde y cómo cargar el teléfono de forma segura?

  • Colócalo en superficies duras y ventiladas, como una mesa o escritorio, nunca sobre telas o almohadas.
  • Utiliza cargadores originales o certificados, ya que los de mala calidad aumentan los riesgos eléctricos.
  • Evita cargar el celular toda la noche; lo recomendable es conectarlo durante el día y desconectarlo al llegar al 100%.
  • Mantén el celular alejado del cuerpo al dormir, mínimo a un metro de distancia, para reducir la exposición a radiación y calor.

Aunque parece inofensivo, cargar el celular al lado de la cama puede poner en riesgo tu salud y tu hogar. Cambiar este hábito no solo protege tu descanso, sino que también previene posibles accidentes domésticos.

