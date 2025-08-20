Inicio Sociedad Estafas
Evita estafas: cómo saber si un billete es falso usando la cámara de tu celular

La entrega de billetes falsos es una de las estafas más comunes, y ahora puedes detectarla usando la cámara de tu celular

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La cámara de tu celular puede ayudarte a detectar billetes falsos 

Las estafas están a la orden del día, y son muchas las personas que han denunciado el hecho de alguna vez recibir un billete falso. Afortunadamente, puedes detectar a los mismos utilizando un método especial en la cámara de tu celular.

Generalmente, un billete falso presenta una serie de características particulares y referidas al tacto del ejemplar, la calidad en el papel y la impresión. Sin embargo, a veces es difícil darte cuenta.

La entrega de billetes falsos es uno de los métodos de estafas más comunes

Cómo saber si un billete es falso usando la cámara de tu celular

El avance de la tecnología, que ha posibilitado el incremento y la aparición de nuevos métodos de estafa, también es el que ha hecho que ahora se pueda reconocer un billete falso con la cámara de tu celular.

El método más simple es usar la cámara en modo macro para observar detalles de seguridad invisibles a simple vista. A través de este, se pueden observar detalles que suelen estar mal logrados en un billete falso, relacionados con el relieve y a la textura, por nombrar algún ejemplo.

En esta tarea, la linterna también puede ser tu aliada. Al encenderla y poner el billete a contraluz, aparecerán marcas de agua, líneas y transparencias que son capaces de confirmar o no la autenticidad del ejemplar.

La cámara de tu celular puede ayudarte a identificar billetes falsos

Por último, y dejando siempre de lado a una serie de aplicaciones que debes descargar, puedes usar el celular como un comparador visual de los billetes originales. Solo bastará abrir la aplicación del Banco Central y buscar el billete en cuestión para terminar de comprobar su autenticidad.

Recomendaciones para evitar recibir billetes falsos

  • Observar las características de seguridad del billete, como la marca de agua y el hilo de seguridad, a contraluz.
  • Inclinar el billete para observar el cambio de color de la tinta o el hilo de seguridad.
  • Sentir el relieve en ciertas áreas del billete para comprobar su autenticidad.
  • Si tienes dudas, comparar el billete con uno auténtico o buscar ayuda de un experto.

En el caso de haber denunciado un billete falso, deberás reportarlo a las autoridades correspondientes. Lo que sabes ahora es que puedes usar la cámara de tu celular para identificarlo.

