Evita estafas: cómo saber si un billete es falso usando la cámara de tu celular

El método más simple es usar la cámara en modo macro para observar detalles de seguridad invisibles a simple vista. A través de este, se pueden observar detalles que suelen estar mal logrados en un billete falso, relacionados con el relieve y a la textura, por nombrar algún ejemplo.

En esta tarea, la linterna también puede ser tu aliada. Al encenderla y poner el billete a contraluz, aparecerán marcas de agua, líneas y transparencias que son capaces de confirmar o no la autenticidad del ejemplar.

camara, celular La cámara de tu celular puede ayudarte a identificar billetes falsos

Por último, y dejando siempre de lado a una serie de aplicaciones que debes descargar, puedes usar el celular como un comparador visual de los billetes originales. Solo bastará abrir la aplicación del Banco Central y buscar el billete en cuestión para terminar de comprobar su autenticidad.

Recomendaciones para evitar recibir billetes falsos

Observar las características de seguridad del billete, como la marca de agua y el hilo de seguridad, a contraluz.

Inclinar el billete para observar el cambio de color de la tinta o el hilo de seguridad.

Sentir el relieve en ciertas áreas del billete para comprobar su autenticidad.

Si tienes dudas, comparar el billete con uno auténtico o buscar ayuda de un experto.

En el caso de haber denunciado un billete falso, deberás reportarlo a las autoridades correspondientes. Lo que sabes ahora es que puedes usar la cámara de tu celular para identificarlo.