Evita estafas: cómo saber si un billete es falso usando la cámara de tu celular

Las estafas están a la orden del día, y son muchas las personas que han denunciado el hecho de alguna vez recibir un billete falso. Afortunadamente, puedes detectar a los mismos utilizando un método especial en la cámara de tu celular.
Generalmente, un billete falso presenta una serie de características particulares y referidas al tacto del ejemplar, la calidad en el papel y la impresión. Sin embargo, a veces es difícil darte cuenta.
El avance de la tecnología, que ha posibilitado el incremento y la aparición de nuevos métodos de estafa, también es el que ha hecho que ahora se pueda reconocer un billete falso con la cámara de tu celular.
El método más simple es usar la cámara en modo macro para observar detalles de seguridad invisibles a simple vista. A través de este, se pueden observar detalles que suelen estar mal logrados en un billete falso, relacionados con el relieve y a la textura, por nombrar algún ejemplo.
En esta tarea, la linterna también puede ser tu aliada. Al encenderla y poner el billete a contraluz, aparecerán marcas de agua, líneas y transparencias que son capaces de confirmar o no la autenticidad del ejemplar.
Por último, y dejando siempre de lado a una serie de aplicaciones que debes descargar, puedes usar el celular como un comparador visual de los billetes originales. Solo bastará abrir la aplicación del Banco Central y buscar el billete en cuestión para terminar de comprobar su autenticidad.
En el caso de haber denunciado un billete falso, deberás reportarlo a las autoridades correspondientes. Lo que sabes ahora es que puedes usar la cámara de tu celular para identificarlo.