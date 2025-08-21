Cuidado si te aparece este ícono en el celular tu dinero puede correr peligro

La tecnología NFC es un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos compatibles con solo acercarlos a pocos centímetros de distancia.

Funciona a través de ondas de radio de alta frecuencia y no requiere emparejamientos complejos ni cables, lo que la convierte en una herramienta práctica y segura.

Una de las ventajas del NFC es su rapidez y simplicidad: basta con acercar un dispositivo a otro para que la transferencia de información ocurra casi instantáneamente. Además, su corto alcance reduce el riesgo de accesos no autorizados.

celular2 Cuidado. Si te aparece una letra N mayúscula en la parte superior de tu celular, tu dinero puede correr peligro.

Esta delicada situación podría producirse mientras que el NFC (Near Field Communication o Comunicación de Campo Cercano) está activado en el celular. Por ese motivo, es esencial prestar atención a los íconos que aparecen en la parte superior de la pantalla luego de haber empleado esta tecnología para realizar algún tipo de operación, como un pago en un comercio o en el molinete de un transporte público.

Los peligros que puede tener el NFC

Como ocurre con casi toda herramienta tecnológica de transferencia de datos, al NFC hay que utilizarlo responsablemente. Muchos expertos en ciberseguridad recomiendan desactivar esta función en espacios muy concurridos.

Hay ataques conocidos como sniffing NFC que ejecutan algunos delincuentes con un dispositivo especial para interceptar las comunicaciones entre el celular y la terminal de pago.

signo (1) Ojo. Si en la parte superior de tu celular te aparece la letra N mayúscula, apaga el NFC.

Con esa técnica delictiva pueden robar datos si los aparatos están demasiado cerca. Por ejemplo, si el ataque se produce al momento exacto de abonar una compra en un comercio, el asaltante podría tener acceso a la cuenta bancaria o a los datos de la tarjeta de crédito de la víctima.

Algo similar ocurriría si el smartphone, con la función NFC activada, se aproxima a una etiqueta NFC infectada con algún malware, que podría transferirse rápidamente al dispositivo sin que el usuario se dé cuenta.

De este modo, todos los datos bancarios y otra información sensible quedarían totalmente expuestos.

Por eso, es fundamental no llevar siempre el NFC activado en el teléfono. Para ello hay que mirar la pantalla en la parte superior para ver si aparece una letra N, que indica que la función se encuentra encendida.

Para desactivarlo alcanza con ir al apartado de configuración, ingresar al menú de dispositivos conectados o conexiones y apagar el interruptor del NFC.

Fuente: tn.com.ar