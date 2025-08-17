Inicio Sociedad señal
La señal que todos confunden e indica que tu celular fue alcanzado por un virus

Si tu celular tiene un virus, mostrará una señal que suele ser confundida por los usuarios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Si tu teléfono tiene un virus, dile adiós al buen funcionamiento

A la hora de tener un celular, lo cierto es que son varios los comportamientos negativos que pueden indicar la presencia de un virus, generalmente instalado al abrir algún tipo de archivo malicioso. Dentro de estos, hay una señal que muchos suelen confundir y relacionar con el paso del tiempo.

Para prevenir virus en el celular es importante mantener actualizado el dispositivo, instalar un antivirus y evitar hacer clics en enlaces sospechosos, solo por nombrar algunos consejos.

La señal que todos cofunden e indica que tu celular tiene un virus

Cuando alguien compra un celular, y al igual que pasa con todos los dispositivos electrónicos, la funcionalidad del mismo comienza a enlentecerse.

Justamente, esta relentización puede ser una clara señal que indica que tu celular tiene algún tipo de virus, y muchas personas creen que la solución radica en actualizar su equipo cuando lo cierto es que no es así.

Un celular con virus puede funcionar más lento porque el malware consume recursos del sistema, como la memoria RAM y el procesador, y puede ejecutar tareas en segundo plano que no son visibles para el usuario.

Además de esta señal, otras actitudes que pueden pasar desapercibidas y confundidas son el calentamiento excesivo del celular y el consumo rápido de la batería, a menudos atribuidos a otras causas.

El consumo excesivo de la batería puede ser una señal de alerta

Si tu celular tiene algunos de los problemas mencionados, quizás no se deba a los años o al paso del tiempo, sino a que el mismo ha sido alcanzado por algún virus particular.

Qué hacer si tu celular tiene un virus

Si tu celular tiene un virus, lo primero que debes hacer es instalar una aplicación antivirus confiable y realizar un análisis completo del dispositivo. Si no sabes hacerlo, lo ideal será que lleves el dispositivo con un especialista.

Otra de las soluciones que tú mismo puedes realizar es la de reiniciar el teléfono de fábrica. Al restaurar el teléfono a su estado original, se eliminan todos los datos y configuraciones, incluyendo el virus.

