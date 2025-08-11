Presta atención: este es el error que todos cometen cuando se les moja el celular

Cuando un celular se moja, la situación es completamente desesperante y, en el afán por comprobar su estado, todas las personas terminan cometiendo un error que puede costar extremadamente caro, incluso la vida completa del equipo.
Generalmente, las posibles causas de la falla son cortocircuitos, corrosión y daños en los componentes internos debido al agua, acumulada en el interior de esta tecnología.
El error que todas las personas cometen cuando su celular se moja es el de intentar prenderlo de manera inmediata, algo que puede dañar para siempre el dispositivo.
En lugar de eso, se debe apagar el teléfono, extraer la batería si es posible, y luego intentar secarlo cuidadosamente antes de intentar encenderlo.
El cortocircuito y los daños en los diferentes componentes dentro del celular pueden provocarse incluso si el dispositivo enciende bien una vez que pruebas hacerlo. Por eso, lo recomendable es que no lo hagas.
Encender el celular mojado puede empeorar los daños existentes, especialmente si el agua ha alcanzado la placa base o la batería, según videos de tecnología.
Ya lo sabes, si tu celular se cae al agua en un evento desafortunado, es fundamental que evites encenderlo de inmediato si quieres conservarlo. Lo que debes de hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación: