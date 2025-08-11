Presta atención: este es el error que todos cometen cuando se les moja el celular

En lugar de eso, se debe apagar el teléfono, extraer la batería si es posible, y luego intentar secarlo cuidadosamente antes de intentar encenderlo.

El cortocircuito y los daños en los diferentes componentes dentro del celular pueden provocarse incluso si el dispositivo enciende bien una vez que pruebas hacerlo. Por eso, lo recomendable es que no lo hagas.

errror, celular Cuando un celular se moja, debes evitar encenderlo de manera inmediata

Encender el celular mojado puede empeorar los daños existentes, especialmente si el agua ha alcanzado la placa base o la batería, según videos de tecnología.

Qué hacer si mi celular se cae al agua, paso a paso

Ya lo sabes, si tu celular se cae al agua en un evento desafortunado, es fundamental que evites encenderlo de inmediato si quieres conservarlo. Lo que debes de hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación: