¡No lo hagas!

Presta atención: este es el error que todos cometen cuando se les moja el celular

Cuando un celular se moja, todas las personas cometen un error que puede costar incluso la funcionalidad del equipo. ¿Qué hacer en estos casos?

Luciano Carluccio
Cuando un celular se moja

Cuando un celular se moja, la situación es completamente desesperante y, en el afán por comprobar su estado, todas las personas terminan cometiendo un error que puede costar extremadamente caro, incluso la vida completa del equipo.

Generalmente, las posibles causas de la falla son cortocircuitos, corrosión y daños en los componentes internos debido al agua, acumulada en el interior de esta tecnología.

celular, error
El error que todos cometen cuando se les moja el celular

El error que todas las personas cometen cuando su celular se moja es el de intentar prenderlo de manera inmediata, algo que puede dañar para siempre el dispositivo.

En lugar de eso, se debe apagar el teléfono, extraer la batería si es posible, y luego intentar secarlo cuidadosamente antes de intentar encenderlo.

El cortocircuito y los daños en los diferentes componentes dentro del celular pueden provocarse incluso si el dispositivo enciende bien una vez que pruebas hacerlo. Por eso, lo recomendable es que no lo hagas.

errror, celular
Encender el celular mojado puede empeorar los daños existentes, especialmente si el agua ha alcanzado la placa base o la batería, según videos de tecnología.

Qué hacer si mi celular se cae al agua, paso a paso

Ya lo sabes, si tu celular se cae al agua en un evento desafortunado, es fundamental que evites encenderlo de inmediato si quieres conservarlo. Lo que debes de hacer es seguir los pasos que se muestran a continuación:

  • 1. Apaga el celular: si el teléfono está encendido, apágalo inmediatamente para evitar cortocircuitos.
  • 2. Retira la batería (si es posible): si tu celular permite retirar la batería, hazlo para reducir el riesgo de corrosión.
  • 3. Retira la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria: estas tarjetas también pueden dañarse con la humedad, así que es importante retirarlas.
  • 4. Seca el celular: usa un paño suave y absorbente para eliminar el agua visible del exterior del teléfono y de las partes que hayas retirado.
  • 5. No uses calor: evita el uso de secadores de pelo, hornos o microondas, ya que el calor extremo puede dañar los componentes internos.
  • 6. Secado con arroz o gel de sílice: coloca el teléfono y sus componentes en un recipiente con arroz crudo o gel de sílice para que absorban la humedad restante. Déjalo así durante al menos 48 horas.
  • 7. Espera antes de encender: no intentes encender el celular hasta que estés completamente seguro de que está seco, lo ideal es esperar al menos 48 horas.
  • 8. Prueba el celular: después de esperar, intenta encender el teléfono. Si funciona, ¡enhorabuena! Si no, es recomendable llevarlo a un técnico especializado.

