Es la pregunta que todos nos hacemos a la hora de adquirir un nuevo dispositivo, sea del tipo que sea. Y es que si bien es fácil de contestar, conviene matizar dependiendo del aparato en cuestión, siendo variable en la mayoría de los casos.

Lo más recomendable a la hora de cargar un smartphone es hacerlo a un porcentaje no menor a un 20%, aunque la batería muestre un mayor rendimiento.

En el caso de las tablets y los ordenadores portátiles, se recomienda hacerlo a partir del 10%. Esto es debido a la mayor capacidad de las baterías de los últimos frente a los celulares.

celular2 Porcentaje. Pocos conocen en qué porcentaje se deben cargar las baterías de los celulares.

Asimismo, es aconsejable realizar un ciclo completo de carga al menos una vez al mes, o lo que es lo mismo, cargar los dispositivos de 0 a 100% en única carga, con el fin de evitar la pérdida de capacidad y calibrar los porcentajes del sistema.

Dicho proceso se debe realizar de forma esporádica y no continuada debido al impacto ocasionado en las celdas de la batería por la falta de carga o movimiento en los electrones.

Si vamos a dejar de usar nuestro smartphone o tablet durante algún tiempo, lo mejor será retirar la batería de los mismos.

En el caso de que esto no sea posible, tendremos que dejar la batería en cuestión con una carga de entre el 60 y 70%. Como ya hemos mencionado anteriormente, dejar estas sin capacidad puede llegar a ser contraproducente para su óptimo rendimiento.

Fuente: proandroid.com