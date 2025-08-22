Sin usar aplicaciones: el truco para mejorar la calidad de audio de tu celular

Dejando de lado la sencillez, tienes que saber que la más efectiva puede permanecer oculta, en una función que se denomina como Audio HD y no todos los celulares tienen visible. El paso a paso para activarla es el siguiente:

Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Información del software y pulsa varias veces sobre "Número de compilación" hasta que se activen las opciones de desarrollador.

Regresa a Ajustes y ve a "Opciones de desarrollador".

Busca la opción "Audio HD" y actívala.

Esta función, que está disponible más allá del sistema operativo de tu celular, se distingue por su capacidad para capturar, almacenar y reproducir grabaciones de audio y sonido con una calidad superior a la de los formatos tradicionales.

Por último, y no menos importante, puedes recurrir a las opciones de calidad de sonidos y efectos o al ecualizador que puede estar disponible en tu celular. Si el problema no funciona, lo recomendable es que lo lleves con un especialista.

La novedosa función con la que puedes limpiar los altavoces de tu teléfono

Para limpiar los altavoces del celular y evitar problemas de audio, puedes usar un cepillo de cerdas suaves, aire comprimido, o incluso la función de limpieza de altavoz integrada en algunos teléfonos.

Algunos teléfonos Android, especialmente los Xiaomi, tienen una función llamada "Limpiar altavoz" en la configuración adicional que emite un sonido fuerte para expulsar la suciedad.