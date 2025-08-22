Un truco para descubrir si la miel que compraste es de buena o mala calidad

La miel pura debe etiquetarse de manera tal que especifique bien sus ingredientes. La miel mezclada suele contener jarabes o fructuosa, por eso se recomienda leer bien las etiquetas antes de comprarla y detectar aquellos alimentos a base de miel de la miel natural.

miel (2) Cuanto más firme y azucarada, mejor es la miel

Es mejor comprar miel directamente de la fuente, en dietéticas, en casa de apicultores o lugares de confianza, donde el producto esté fresco, firme y de un color caramelo o marrón.

Existe una pequeña técnica o truco para corroborar la pureza y calidad de la miel, sobre todo cuando se trata de mieles más claras y líquidas. Para ello, debes colocar una cucharadita de miel en un vaso con agua. Si la miel se abre o disuelve, puede tratarse de miel adulterada.

Contrariamente, una miel de calidad caerá en el fondo del vaso formando un grumo en lugar de disolverse. También puedes agitar el vaso con agua y miel. Si el alimento mantiene su forma o genera formas geométricas, se trata de una miel de calidad.

Lo dice la ciencia: cuáles son los beneficios de la miel para la salud

miel en panal Consumir miel a diario es muy positivo para la salud, a excepción de los bebés y niños pequeños que no pueden comer este alimento