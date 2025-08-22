Inicio Sociedad MIEL
Un truco para descubrir si la miel que compraste es de buena o mala calidad

La miel de abeja es un producto natural con enormes propiedades y beneficios para la salud. Una buena miel debe cumplir con ciertos requisitos y cualidades

Isabella Brosio
¿Cómo saber si la miel es pura o mezclada?

Si de endulzantes naturales, buenos y ricos se trata, la miel se lleva el primer puesto. Este alimento dulce y amarillo se obtiene a partir del néctar que los polinizadores, como las abejas, recolectan y transforman.

Este alimento es muy antiguo y acompaña a la humanidad desde la prehistoria. Es fuente natural de energía y antioxidantes. La miel combina muy bien con todo tipo de alimentos, ya sean dulces o salados. Es el complemento perfecto para unas tostadas, una tarta y hasta un pollo al horno.

panal de miel
Combina este alimento con frutas, yogures y carnes al horno

¿Cómo puedo distinguir una miel buena de una de mala calidad?

Los expertos en apicultura recomiendan siempre consumir miel cristalizada o dura. Estas características indican que es un alimento puro y de calidad. Cuando la miel es muy líquida o tiene un precio muy bajo, puede tratarse de un producto adulterado o mezclado.

La miel pura debe etiquetarse de manera tal que especifique bien sus ingredientes. La miel mezclada suele contener jarabes o fructuosa, por eso se recomienda leer bien las etiquetas antes de comprarla y detectar aquellos alimentos a base de miel de la miel natural.

miel (2)
Cuanto más firme y azucarada, mejor es la miel

Es mejor comprar miel directamente de la fuente, en dietéticas, en casa de apicultores o lugares de confianza, donde el producto esté fresco, firme y de un color caramelo o marrón.

Existe una pequeña técnica o truco para corroborar la pureza y calidad de la miel, sobre todo cuando se trata de mieles más claras y líquidas. Para ello, debes colocar una cucharadita de miel en un vaso con agua. Si la miel se abre o disuelve, puede tratarse de miel adulterada.

Contrariamente, una miel de calidad caerá en el fondo del vaso formando un grumo en lugar de disolverse. También puedes agitar el vaso con agua y miel. Si el alimento mantiene su forma o genera formas geométricas, se trata de una miel de calidad.

Lo dice la ciencia: cuáles son los beneficios de la miel para la salud

miel en panal
Consumir miel a diario es muy positivo para la salud, a excepción de los bebés y niños pequeños que no pueden comer este alimento

  • La miel contiene antioxidantes que evitan el deterioro celular del organismo, tales como los fenoles y los flavonoides.
  • Es un alimento muy bueno para reemplazar el uso de azúcares blancos y edulcorantes artificiales.
  • La miel reduce los niveles de presión arterial en la sangre.
  • Es un alimento bueno para el corazón. Está demostrado que reduce los niveles de colesterol malo y favorece el aumento del colesterol bueno en la sangre.
  • La miel es buena para la cicatrización de la piel, ayuda a recuperar tejidos y sanar quemaduras.

