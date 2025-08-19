Inicio Sociedad Cuerpo
¿Lo sabías?

Lavarse el cuerpo con sal gruesa: por qué y para qué sirve este ritual

La sal es un ingrediente que tiene un gran poder en nuestro cuerpo. Por eso, hoy te contamos que beneficios obtendrás al bañarte con un puñado de ella

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Lavarse el cuerpo con sal gruesa: por qué y para qué sirve este ritual

Lavarse el cuerpo con sal gruesa: por qué y para qué sirve este ritual

El uso de la sal gruesa ha trascendido la cocina para convertirse en una aliada de la salud, la belleza y hasta en la espiritualidad. Lavarse el cuerpo con este mineral natural es un ritual ancestral que vuelve a ganar protagonismo, ya que aporta múltiples beneficios.

Si te sientes cansado sin razón aparente, con pensamientos negativos recurrentes, con falta de motivación o con un ambiente pesado a tu alrededor, un baño de sal de grano puede ayudarte a liberar esa carga. Muchas personas recurren a este ritual cuando han pasado por situaciones emocionalmente intensas o sienten que "nada les está saliendo bien".

¿Por qué hay que lavarse el cuerpo con sal gruesa?

La sal gruesa es un exfoliante natural que ayuda a remover células muertas, mejorar la circulación y dejar la piel más suave y luminosa. A diferencia de los jabones industriales, no contiene químicos agresivos, lo que la convierte en un remedio casero, seguro y económico.

Además, en muchas culturas se le atribuyen propiedades energéticas: se cree que la sal tiene la capacidad de neutralizar las malas energías que absorbemos a lo largo del día, limpiar el aura y generar una sensación de renovación física y emocional.

baño en sal gruesa (1)
¿Sientes pesadez, cansancio o que todo te sale mal? Descubre cómo hacer un baño de sal de grano para limpiar tu energía y renovarte por completo

¿Sientes pesadez, cansancio o que todo te sale mal? Descubre cómo hacer un baño de sal de grano para limpiar tu energía y renovarte por completo

Estos son sus usos más poderosos:

  • Exfoliación natural: elimina impurezas y células muertas de la piel.
  • Mejorar la circulación: al frotar con movimientos circulares, se activa el flujo sanguíneo.
  • Relajante muscular: ideal para después de un día de cansancio o actividad física.
  • Propiedades desintoxicantes: ayuda a eliminar toxinas a través de los poros.

La forma de realizar este ritual es sencillo. El más conocido y popular por redes sociales es en la ducha: toma un puñado de sal gruesa y frótala suavemente sobre la piel húmeda, en movimientos circulares. Sin embargo, también puedes aprovechar sus beneficios con aceites o gel neutro. Se puede mezclar con aceite de oliva, coco o almendras para crear un exfoliante hidratante.

Otra opción muy elegida por quienes tienen una bañadera es un baño de inmersión. Si tienes la posibilidad y así lo deseas, agrega un vaso de sal gruesa al agua caliente de la bañera, potencia la relajación y la limpieza energética de tu cuerpo.

baño en sal gruesa (2)
Creas o no en las energías o en los rituales de limpieza, hay algo innegable: la sensación de alivio que deja un baño con sal gruesa

Creas o no en las energías o en los rituales de limpieza, hay algo innegable: la sensación de alivio que deja un baño con sal gruesa

Precauciones a tener en cuenta

  • Evita usar en exceso, ya que la sal puede resecar la piel. O en caso de realizarlo continuamente, asegúrate de llevar un buen proceso de hidratación a tu piel
  • Se recomienda no aplicar sobre heridas o piel irritada.
  • Las personas con piel sensible deben probar primero en una zona pequeña.

Lavarse el cuerpo con sal gruesa es mucho más que un simple hábito de higiene. Se trata de un ritual de bienestar integral que combina salud, belleza y energía positiva. Una práctica económica, natural y efectiva que cada vez más personas eligen incorporar a su rutina.

Temas relacionados:

Te puede interesar