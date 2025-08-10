Además de las propiedades antibacterianas y antifúngicas, la miel también contribuye a la hidratación y al suavizado de la piel. Todo esto, se da gracias a que es un humectante natural que atrae y retiene la humedad.

La miel puede acelerar la cicatrización de pequeñas heridas o grietas en la piel de los pies, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

Al combinar la miel con azúcar o sal, se puede crear un exfoliante suave que ayuda a eliminar las células muertas de la piel, dejando los pies más suaves y lisos.

Por último, y como si fuera poco, tienes que saber que la miel también puede ayudar a reducir la inflamación en los pies, lo que puede ser útil para aliviar el dolor y la incomodidad causados por un día de mucha actividad.

Cómo realizar el lavado de pies con miel para obtener estos beneficios