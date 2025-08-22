Inicio Sociedad parrilla
Cómo limpiar la parrilla del asado con papel aluminio: el eficaz truco anti grasa

El papel aluminio se convierte en un aliado inesperado para dejar la parrilla reluciente tras el asado. Descubrí este truco simple, económico y efectivo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Nada más argentino que un buen asado, el ritual de juntarse con a familia o amigos a compartir un lindo momento. Pero, después de disfrutarlo, llega la parte menos agradable que es limpiar la parrilla llena de grasa y restos de carne. Para muchos, es una tarea tediosa que requiere productos abrasivos, tiempo y esfuerzo.

Cada persona a la que le toca hacer el asado tiene sus formas y métodos. Algunas limpian sus parrillas a penas terminan de usarla para que en el próximo encuentro este limpio, pero cuando esto no ocurre, la grasa suele adherirse, siendo fácil de quitar solo calentando la misma o con mucho esfuerzo.

parrilla
Cada vez que hacemos un asado con amigos o familia, la parrilla queda sucia con grasa y restos de carne. Cuando el encargado de cocinar no la limpia el mismo día, esa suciedad se acumula y se convierte en un problema a la hora de hacer otro asado

Para que esto no te ocurra ni arruine el ritual de los domingos, hay un truco que en cuestión de minutos y sin esfuerzo dejará tu parrilla como nueva: el papel aluminio.

El truco con papel aluminio para limpiar la parrilla del asado

El papel aluminio, cuando se arruga, se convierte en una "pelotita" que actúa como una esponja metálica arrastrando los restos de grasa sin dañar el hierro de la parrilla. Su textura rugosa permite desprender residuos de carbón y comida adherida con mayor facilidad.

El paso a paso para limpiar la parrilla con papel aluminio es realmente muy sencillo y no lleva más de 5 minutos:

Paso 1: Encendé la parrilla unos minutos antes de hacer el asado, el calor ayuda a ablandar la grasa y despegar los restos de comida.

Paso 2: Arruga una hoja de papel aluminio formando una bola del tamaño de un puño.

papel aluminio
El papel aluminio tiene millones de usos en la cocina y uno de ellos es para limpiar la grasa de la parrilla en dos minutos y sin ningún tipo de esfuerzo

Paso 3: Frotá con fuerza las rejas de hierro con el papel aluminio, como si fuera una esponja de acero.

Paso 4: Por último, pasá un trapo húmedo para retirar los últimos restos y dejar la superficie lista para el próximo asado.

Ventajas de este truco

Este truco es, sin dudas, un aliado para los asadores cada vez más popular. Pues demuestra que el papel aluminio es mucho más versátil de lo que parece. Con un simple recurso, la limpieza deja de ser un problema y se transforma en un hábito rápido y práctico.

  • Este truco no requiere productos químicos que invadan tu instrumento de cocina.
  • Es económico y se hace con un elemento que siempre está en casa.
  • Evita olores fuertes y residuos de limpiadores.
  • Se puede usar después de cada asado para mantener la parrilla en buen estado.
  • Además, no es necesario que sea papel aluminio nuevo o limpio. Puede ser cualquiera, sea sucio o viejo, ya que igual cumple la función

