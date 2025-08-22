Cómo limpiar la parrilla del asado con papel aluminio: el eficaz truco anti grasa

El truco con papel aluminio para limpiar la parrilla del asado

El papel aluminio, cuando se arruga, se convierte en una "pelotita" que actúa como una esponja metálica arrastrando los restos de grasa sin dañar el hierro de la parrilla. Su textura rugosa permite desprender residuos de carbón y comida adherida con mayor facilidad.

El paso a paso para limpiar la parrilla con papel aluminio es realmente muy sencillo y no lleva más de 5 minutos:

Paso 1: Encendé la parrilla unos minutos antes de hacer el asado, el calor ayuda a ablandar la grasa y despegar los restos de comida.

Paso 2: Arruga una hoja de papel aluminio formando una bola del tamaño de un puño.

papel aluminio El papel aluminio tiene millones de usos en la cocina y uno de ellos es para limpiar la grasa de la parrilla en dos minutos y sin ningún tipo de esfuerzo

Paso 3: Frotá con fuerza las rejas de hierro con el papel aluminio, como si fuera una esponja de acero.

Paso 4: Por último, pasá un trapo húmedo para retirar los últimos restos y dejar la superficie lista para el próximo asado.

Ventajas de este truco

Este truco es, sin dudas, un aliado para los asadores cada vez más popular. Pues demuestra que el papel aluminio es mucho más versátil de lo que parece. Con un simple recurso, la limpieza deja de ser un problema y se transforma en un hábito rápido y práctico.