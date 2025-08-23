El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos, también cierra las posiciones en los promedios y perdió los seis partidos que disputó en la Fase Reválida. En total lleva nueve derrotas seguidas en y de los 22 partidos que disputó en la temporada perdió 17, empató tres y ganó los dos restantes.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello venía de perder como local ante Germinal de Rawson y su última victoria fue el 16 de junio pasado en la victoria ante Huracán Las Heras (2-1) de visitante.

Gutiérrez Estudiantes de san luis 1 Gutiérrez Sport Club sufrió una nueva derrota en el Federal A ante Estudiantes, en San Luis. Foto: Prensas Estudiantes de San Luis

El Celeste afrontó este encuentro con muchos juveniles e incluso viajó este mismo sábado a San Luis, horas antes del partido, y con solo 16 jugadores.

Por la 7ma fecha Gutierrez Sport Club volverá a jugar de local ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

La Síntesis

Estudiantes de San Luis: Marcos Abrahim; Bautista Astudillo, Juan Rosales, Iñaki Esteves y Ezequiel Sosa; Francisco Bustamante, Joaquín Bustamante, Matías Ruiz Sosa y Santiago Lebus; Alex González y Franco Cabrera. DT: Darío Ortiz.

Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Pablo Peña, Lucas Funes, Gerónimo Navarro, Joaquín Gutiérrez; Nicolás Alí, Ignacio Salinas, Nabil Pérez y Erwin Miranda; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.

Gol: PT: 39' J. Bustamante (E). ST: 3' E. Sosa (E), 29' Gutierre (GSC)

Cambios: ST: 8' Franco Mora y Brian Sambai por Pérez y Olivares (GSC), 25' Valentino Caro y Vicente Valenzuela por J. Bustamante y F. Bustamante (E), 30' Alejo Tinguri por Miranda (GSC), 33' Juan Puliafito por Astudillo (E), 42' Martín González y Pablo Soda por M. Ruiz Sosa y González (E)

Estadio: Estudiantes de San Luis.

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.