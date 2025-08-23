Gimnasia y Esgrima viene de ganarle 2 a 1 en el Parque a Almirante Brown y lleva cuatro victorias seguidas. Desde que llegó el DT Ariel Broggi el Mensana ganó los cuatro encuentros que dirigió.

Gimnasia y Esgrima se ilusiona con jugar la final por el primer ascenso, aunque aún faltan 7 fechas y el partido pendiente ante Deportivo Morón. Este encuentro ante Central Norte es una nueva “final” para el equipo del Parque.

Lobo .......... El Lobo, puntero en la Primera Nacional juega en Salta.

Así llega Central Norte de Salta

Central Norte viene de igualar sin goles ante Nueva Chicago, de visitante. Acumula dos empates consecutivos, y lleva tres partidos al hilo sin poder ganar. El equipo dirigido por Pablo Fornasari se ubica décimo cuarto lugar con 30 puntos.

El último antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Central Norte

Gimnasia y Esgrima le ganó a Central Norte de Salta, en el estadio Víctor Legrotaglie en el último enfrentamiento entre ambos equipos. El partido se jugó el 19 de abril pasado y el gol de la victoria lo marcó Brian Andrada.

Ficha del partido y probables formaciones

Central Norte (Salta): Enzo Vázquez; Iván Regules, Cristian González, Matías Sánchez y Joaquín Vaquero; Gianluca Mancuso, Maximiliano Rivero, Gonzalo Álvez y Walter Berrondo; Rodrigo Acosta y Franco Tisera. DT: Pablo Fornasari.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez; Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Joel Barboza, Ignacio Antonio, Lucas Bustos y Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Hora: 22.