Cómo hacer un aromatizante de caramelo, coco y vainilla para el hogar: tus invitados quedarán encantados

velas y aromatizantes1 Muchas personas utilizan velas y sahumerios para perfumar el hogar. Imagen: archivo

Si quieres experimentar con este proyecto aromático DIY (Do It Yourself o hágalo usted mismo), toma nota de los ingredientes que necesitas, y del paso a paso que dejamos a continuación.

Aromatizante de coco, vainilla y caramelo

Atomizador o frasco vacío con atomizador.

Agua caliente.

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Tres cucharadas de suavizante de ropa del aroma que prefieras.

60 gotas de aceites esenciales de vainilla, coco y caramelo (30 gotas de cada aroma).

Para comenzar, debes verter dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el frasco. Agrega agua caliente y revuelve con una cuchara para disolver el bicarbonato. Incorpora las tres cucharadas de suavizante de ropa y mezcla bien con cuidado para que todo se integre.

Ha llegado el momento de agregar 60 gotas de tus aceites esenciales favoritos de vainilla, coco y caramelo. Si prefieres, puedes usar uno o dos aromas, pero la combinación de los tres ingredientes resulta un encanto.

vainilla coco y caramelo Combina estos tres aromas y prepara un perfume personalizado para tu casa. Imagen: Redacción Diario Uno

Tapa el atomizador, agita bien y rocía tu nuevo aromatizante casero en el aire para perfumar tu hogar. Puedes aplicar directamente en sábanas, cortinas, sillones de tela y cualquier espacio que desees.

Aplicar este perfume será un antes y un después en casa, tanto para ti como para tus invitados. Ahora sabes todo lo que tienes que hacer para conseguir que tu hogar huela bien de manera natural.