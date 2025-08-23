Cómo hacer un aromatizante de caramelo, coco y vainilla para el hogar: tus invitados quedarán encantados

velas y aromatizantes1
Muchas personas utilizan velas y sahumerios para perfumar el hogar. Imagen: archivo
Si quieres experimentar con este proyecto aromático DIY (Do It Yourself o hágalo usted mismo), toma nota de los ingredientes que necesitas, y del paso a paso que dejamos a continuación.
Aromatizante de coco, vainilla y caramelo
- Atomizador o frasco vacío con atomizador.
- Agua caliente.
- Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- Tres cucharadas de suavizante de ropa del aroma que prefieras.
- 60 gotas de aceites esenciales de vainilla, coco y caramelo (30 gotas de cada aroma).
Para comenzar, debes verter dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el frasco. Agrega agua caliente y revuelve con una cuchara para disolver el bicarbonato. Incorpora las tres cucharadas de suavizante de ropa y mezcla bien con cuidado para que todo se integre.
Ha llegado el momento de agregar 60 gotas de tus aceites esenciales favoritos de vainilla, coco y caramelo. Si prefieres, puedes usar uno o dos aromas, pero la combinación de los tres ingredientes resulta un encanto.
vainilla coco y caramelo
Combina estos tres aromas y prepara un perfume personalizado para tu casa. Imagen: Redacción Diario Uno
Tapa el atomizador, agita bien y rocía tu nuevo aromatizante casero en el aire para perfumar tu hogar. Puedes aplicar directamente en sábanas, cortinas, sillones de tela y cualquier espacio que desees.
Aplicar este perfume será un antes y un después en casa, tanto para ti como para tus invitados. Ahora sabes todo lo que tienes que hacer para conseguir que tu hogar huela bien de manera natural.