Perfumes caseros

Cómo hacer un aromatizante de caramelo, coco y vainilla para el hogar: tus invitados quedarán encantados

Te invitamos a leer este artículo si quieres aprender a preparar un perfume de coco, vainilla y caramelo para los ambientes de tu hogar

Paula García
Por Paula García [email protected]
Prepara un perfume para tu hogar. Imagen: Redacción Diario Uno

En la actualidad es muy fácil conseguir productos para aromatizar el hogar de forma eficiente. Sin, embargo, también puedes preparar un perfume casero con ingredientes que seguro tienes en casa. En este contexto, te enseñamos una receta fácil, cuyo ingrediente principal es el coco.

Existen diversos ingredientes naturales, como el limón o la naranja, que cuentan con propiedades beneficiosas y pueden neutralizar malos olores generados por la humedad u otros elementos del hogar.

El gran beneficio de usar aromatizadores naturales es que no suelen generar alergias respiratorias, problemas cutáneos y otros efectos nocivos para la salud. Además, son una opción más económica que los productos que se venden en el mercado.

velas y aromatizantes1
Muchas personas utilizan velas y sahumerios para perfumar el hogar. Imagen: archivo

Si quieres experimentar con este proyecto aromático DIY (Do It Yourself o hágalo usted mismo), toma nota de los ingredientes que necesitas, y del paso a paso que dejamos a continuación.

Aromatizante de coco, vainilla y caramelo

  • Atomizador o frasco vacío con atomizador.
  • Agua caliente.
  • Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • Tres cucharadas de suavizante de ropa del aroma que prefieras.
  • 60 gotas de aceites esenciales de vainilla, coco y caramelo (30 gotas de cada aroma).

Para comenzar, debes verter dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el frasco. Agrega agua caliente y revuelve con una cuchara para disolver el bicarbonato. Incorpora las tres cucharadas de suavizante de ropa y mezcla bien con cuidado para que todo se integre.

Ha llegado el momento de agregar 60 gotas de tus aceites esenciales favoritos de vainilla, coco y caramelo. Si prefieres, puedes usar uno o dos aromas, pero la combinación de los tres ingredientes resulta un encanto.

vainilla coco y caramelo
Combina estos tres aromas y prepara un perfume personalizado para tu casa. Imagen: Redacción Diario Uno

Tapa el atomizador, agita bien y rocía tu nuevo aromatizante casero en el aire para perfumar tu hogar. Puedes aplicar directamente en sábanas, cortinas, sillones de tela y cualquier espacio que desees.

Aplicar este perfume será un antes y un después en casa, tanto para ti como para tus invitados. Ahora sabes todo lo que tienes que hacer para conseguir que tu hogar huela bien de manera natural.

