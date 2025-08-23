Este sábado desde las 16, Gutiérrez Sport Club visitará a Estudiantes de San Luis, por la 6ta fecha por la Zona 2 de la Fase Reválida del torneo Federal A. El encuentro se disputará en el estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza y contará con el arbitraje de Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.
El Celeste, que perdió la categoría, viene de ocho derrotas seguidas