Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Este sábado desde las 16, Gutiérrez Sport Club visitará a Estudiantes de San Luis, por la 6ta fecha por la Zona 2 de la Fase Reválida del torneo Federal A. El encuentro se disputará en el estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza y contará con el arbitraje de Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.

Alesandrello.
Rodrigo Alessandrello es el entrenador de Gutiérrez Sport Club.

El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos y también cierra las posiciones en los promedios, ya que perdió los cinco partidos que disputó en la Fase Reválida. Lleva ocho derrotas seguidas en el Federal A. De los 21 partidos que disputó en la temporada perdió 16 y ganó solo dos partidos.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello viene de perder de local 1 a 0 ante Germinal de Rawson, donde sumó su octava caída consecutiva en el Federal A. Su última victoria fue el 16 de junio pasado en la victoria ante Huracán Las Heras por 2 a 1, de visitante.

El Celeste afrontará estos últimos cuatro partidos con muchos juveniles. Tras el descenso muchos jugadores se desvincularon.

Así llega Estudiantes de San Luis

Estudiantes viene de igualar sin goles ante Juventud Unida Universitario en el clásico de San Luis y necesita sumar puntos para zafar del descenso. El Verde no gana desde hace 7 fechas.

Justamente el último festejo fue en San Luis ante Gutiérrez Sport Club, por 3-1. El partido se disputó el 28 de junio por la fase regular.

Ficha del partido y probables formaciones

Estudiantes de San Luis: Marcos Abrahin; Jhan Valencia, Juan Rosales, Iñaki Esteves y Ezequiel Sosa; Francisco Bustamante, Joaquín Bustamante, Matías Ruiz Sosa y Santiago Lebus; Alex González y Franco Cabrera. DT: Darío Ortiz.

Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Pablo Peña, Lucas Funes, Gerónimo Navarro, Joaquín Gutiérre; Nicolás Alí, Ignacio Salinas, Nabil Perez y Erwin Miranda; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.

Estadio: Estudiantes de San Luis.

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.

Hora: 16.

