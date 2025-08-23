Alesandrello. Rodrigo Alessandrello es el entrenador de Gutiérrez Sport Club. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos y también cierra las posiciones en los promedios, ya que perdió los cinco partidos que disputó en la Fase Reválida. Lleva ocho derrotas seguidas en el Federal A. De los 21 partidos que disputó en la temporada perdió 16 y ganó solo dos partidos.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello viene de perder de local 1 a 0 ante Germinal de Rawson, donde sumó su octava caída consecutiva en el Federal A. Su última victoria fue el 16 de junio pasado en la victoria ante Huracán Las Heras por 2 a 1, de visitante.