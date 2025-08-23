Joel Mafauad tiene confirmada su chance por dos títulos Internacionales de boxeo en la OMB y FIB

boxeo-joel mafauad-alberto palmetta (1).jpg Foto: Gentileza TyC Sports

"Estoy muy feliz por la llegada de esta pelea. me llega en el mejor momento y será la más importante de mi carrera hasta ahora. Tengo fe en que voy a salir con verán al Tren levantar la mano para gloria de Dios del boxeo de Argentina", Joel Mafauad, campeón Latino OMB y Fedelatin AMB welter

Su rival será el experimentado ucraniano Karen Chukhadzhian, de 29 años, y con un palmarés de 25 peleas ganadas, 13 por KO; 3 derrotas y 1 empate. El nacido en Kiev está 4° en el ranking de la Organización y 6° en el FIB. Viene de defender su faja Internacional OMB frente al argentino Cristian Ayala el 10 de mayo en Alemania, al que ganó por puntos en fallo unánime. Ayala ha sido el único vencedor de Mafauad en el boxeo profesional, triunfo por puntos en un polémico fallo, el 19 de mayo del 2023.

La pelea entre Joel Mafauad y Karen Chuckhadzhian, pleito principal de la velada a realizarse en el Xiaomi Arena, de Riga, será televisada vía streaming por la plataforma británica DAZN.