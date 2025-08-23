Inicio Ovación Boxeo Joel Mafauad
Joel Mafauad tiene confirmada su chance por dos títulos Internacionales de boxeo en la OMB y FIB

Continuando con un año de despegue en el boxeo mundial, el lasherino Joel Mafauad, campeón Latino, va por el título Internacional welter de la OMB y de la FIB

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Joel Mafauad tendrá en octubre la pelea más importante en su creciente carrera en el boxeo profesional. Va por el título Internacional welter de la OMB y de la FIB.

Este viernes el boxeo de Mendoza recibió una gran noticia. Se oficializó el próximo compromiso del boxeador mendocino Joel Mafauad, que tendrá una doble chance en el ámbito internacional, Pelará el próximo 11 de octubre el Riga, capital de Letonia.

El pupilo de Pablo Chacón se enfrentará con el ucraniano Karen Chuckhadzhian, campeón Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO). Allí estarán juego dos títulos que sirven como eliminatoria para un título Mundial, y serán el título Internacional que posee el ucraniano, y el Internacional FIB/IBF (Federación Internacional de Boxeo) de peso welter.

boxeo-joel mafauad-chuckhadzhian (1)

Joel Mafauad tendrá en Letonia la pelea más importante de su carrera

Joel Mafauad (13-1-0, 5KO) viene de defender recientemente su título Latino OMB welter en la ciudad de Rosario el pasado 8 de este mes. Allí sacó por nocaut técnico a José Acevedo en el séptimo round y mantuvo el cetro reconquistado el 30 de noviembre del año pasado frente al Olímpico Alberto Palmetta, en lo que fue la pelea "bisagra" para el lasherino.

boxeo-joel mafauad-alberto palmetta (1).jpg

"Estoy muy feliz por la llegada de esta pelea. me llega en el mejor momento y será la más importante de mi carrera hasta ahora. Tengo fe en que voy a salir con verán al Tren levantar la mano para gloria de Dios del boxeo de Argentina", Joel Mafauad, campeón Latino OMB y Fedelatin AMB welter "Estoy muy feliz por la llegada de esta pelea. me llega en el mejor momento y será la más importante de mi carrera hasta ahora. Tengo fe en que voy a salir con verán al Tren levantar la mano para gloria de Dios del boxeo de Argentina", Joel Mafauad, campeón Latino OMB y Fedelatin AMB welter

Su rival será el experimentado ucraniano Karen Chukhadzhian, de 29 años, y con un palmarés de 25 peleas ganadas, 13 por KO; 3 derrotas y 1 empate. El nacido en Kiev está 4° en el ranking de la Organización y 6° en el FIB. Viene de defender su faja Internacional OMB frente al argentino Cristian Ayala el 10 de mayo en Alemania, al que ganó por puntos en fallo unánime. Ayala ha sido el único vencedor de Mafauad en el boxeo profesional, triunfo por puntos en un polémico fallo, el 19 de mayo del 2023.

La pelea entre Joel Mafauad y Karen Chuckhadzhian, pleito principal de la velada a realizarse en el Xiaomi Arena, de Riga, será televisada vía streaming por la plataforma británica DAZN.

