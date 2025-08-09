Pasó el Tren: Joel Mafauad defendió con KOT el título Latino y se mete en el ranking mundial
El púgil mendocino Joel Mafauad expuso con éxito su título Latino OMB de peso welter en una velada realizada en la ciudad de Rosario
El púgil mendocino Joel Mafauad expuso con éxito su título Latino OMB de peso welter en una velada realizada en la ciudad de Rosario
Este viernes se reafirmó otra esperanza mendocina en el boxeo profesional, proyectado al plano internacional: Joel Mafauad defendió con todo éxito su cinturón de campeón regional en una megavelada televisa realizada en el Club Federal de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
El otrora Popito, confirmó su nuevo apodo, y fue un Tren sobre el ring, saliendo desde el primer campanazo a buscar la victoria contundente. En el 7° round Mafauad (66,500kg) logró su objetivo noqueando técnicamente al duro probador santiagueño José Acevedo (66,100), y conservando el título Latino welter de la Organización Mundial de Boxeo -OMB-.
De esta forma Joel Mafauad ya se mete en el top 15 del ranking mundial de la OMB y queda a tiro de una eliminatoria ecuménica.
Luego de tirar en dos oportunidades a Acevedo en el primer asalto, el Chino quedó en modo "supervivencia" ante el decidido y demoledor ataque del pupilo de Pablo Chacón. En el 4° round Acevedo sufrió el descuento de un punto, y ya en el séptimo, y cuando el árbitro detuvo las acciones ante la falta de respuesta de este, voló la toalla desde el rincón y se inició el festejo mendocino en tierras santafesinas.
De esta forma Joel Marcos Mafauad, de 28 años y es integrante de la selección argentina de boxeo amateur, dejó su récord profesional en 13 peleas ganadas, 5 por KO; 1 derrota y ningún empate.