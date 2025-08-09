Triunfo de Joel Mafauad y despegue internacional

De esta forma Joel Mafauad ya se mete en el top 15 del ranking mundial de la OMB y queda a tiro de una eliminatoria ecuménica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1954006960249925958&partner=&hide_thread=false ¡GANÓ MAFAUAD!



El Tren venció por KO técnico en el séptimo round al Chino Acevedo en el Choque de Puños VI en Rosario. #DSPORTSFight



¡Lo vives a través de #DIRECTV y #DGO por #DSPORTSFight! C615/1615 pic.twitter.com/cVXNlFfqpz — DSPORTS (@DSports) August 9, 2025

Luego de tirar en dos oportunidades a Acevedo en el primer asalto, el Chino quedó en modo "supervivencia" ante el decidido y demoledor ataque del pupilo de Pablo Chacón. En el 4° round Acevedo sufrió el descuento de un punto, y ya en el séptimo, y cuando el árbitro detuvo las acciones ante la falta de respuesta de este, voló la toalla desde el rincón y se inició el festejo mendocino en tierras santafesinas.

De esta forma Joel Marcos Mafauad, de 28 años y es integrante de la selección argentina de boxeo amateur, dejó su récord profesional en 13 peleas ganadas, 5 por KO; 1 derrota y ningún empate.