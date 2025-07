Joel Mafauad listo para defender lo que "tanto nos costó": su título Latino OMB en Rosario

Joel Mafauad había ganado por primera vez el cetro Latino OMB welter el 20 de enero del 2023, cuando derrotó a Cristian Ariel Reggiardo por KO7 en Rosario. Luego lo perdería en polémico fallo el 19 de mayo del 2023 en González Catán, Buenos Aires, frente a Cristian Javier Ayala, donde también estaba en juego el título argentino FAB.

Joel Mafauad a punto para defender el título Latino OMB

Luego de peleón contra Alberto Palmetta, donde obtuvo el título Latino welter (30 de noviembre del 2024), el pupilo de Pablo Chacón entró en la "liga" de los prospectos internacionales, y por ello el equipo sabe que esta defensa es fundamental para trepar en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo -OMB-.

Este jueves aquel Popito Mafuad que deslumbraba como amateur y llegó a integrar por largo tiempo la selección nacional de la FAB analizó el momento, previo a este duelo del 8 de agosto en Rosario. "Otra experiencia más, otra locura. Vamos a defender el título nuestro, lo que nos costó, pero estamos preparados", señaló sobre el ring del gimnasio de calle Molinero Tejeda 1688 de Las Heras.

Luego agregó; "Ahora estamos ajustando detalles, como el peso, y contentos por volver. Hace siete meses que no estábamos en que peleaba o no, pero gracias a Dios se dio y ya estamos para pelear".

Embed - Joel Mafauad y la puesta a punto para defender el Título Latino OMB en Rosario

Joel Mafauad habló sobre un tema determinante en el boxeo profesional, el peso, y la dificultad de alcanzar esa marca en invierno, por las dificultades para bajar sin la ayuda de la transpiración. "Ahora llegamos cuidándonos, normal. Cuesta más, pero no es algo imposible; se puede".

También tocó el tema de tener que salir a "pelear afuera", con el riesgo de ser visitante y sufrir fallos localistas. "lamentablemente estamos en un país donde no se puede pelear más seguido, entonces tenemos que salir afuera", dijo.

"Por ahí uno quiere estar (combatiendo) más seguido, pelar en su provincia, ya que desde años no peleo acá (la última vez fue en el 2020, en La Colonia, Junín)", completó.

"Pelear afuera no es algo que me cause temor. Desde noviembre (pelea con Palmetta) que estoy listo para salir. Estoy tranquilo, yendo paso a paso. Primero el 8 (de agosto), y si todo sale bien , esto es boxeo y no hay ninguna seguridad de nada. Podemos ganar o podemos perder, pero uno siempre va a la victoria, y luego ver que tiene Dios preparado para mi", Joel Mafauad

Embed - Joel Mafauad en una sesión de manoplas con el entrenador Armando Andrada, ayudante de Pablo Chacón

El sueño de Joel Mafauad: pelear en el Aconcagua Arena

Instalado el tema de tener que hacer su carrera de visitante, se lo consultó al Tren sobre un gran anhelo: combatir en Mendoza y en su máximo escenario, el Aconcagua Arena. "Sería un sueño. Dios quiera que el gobernador de acá apoye a Joel Mafauad, que viene desde el 2017 luchando por un sueño, solo, sin ayuda y sin molestar a nadie. Entonces me gustaría que me ayuden en mi próxima pelea para pelear en el Aconcagua Arena, sería un orgullo", concluyó Joel Mafauad.