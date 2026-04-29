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Copa Sudamericana: Racing no pudo con Caracas y Riestra consiguió su primer triunfo

Racing igualó como visitante frente a Caracas y Riestra superó a Montevideo City Torque por la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026.

Por UNO
La Academia sigue sin poder ganar.

La Academia sigue sin poder ganar.

Racing igualó como visitante frente a Caracas FC, en Venezuela, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

El juvenil Tomás Pérez abrió el marcador para la Academia a los 42', pero Jesús Yendiz igualó a los 46' para el conjunto venezolano.

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Racing sumó un punto en Venezuela por la Copa Sudamericana.

Racing sumó un punto en Venezuela por la Copa Sudamericana.

Racing afronta una semana determinante y condicionada por el desgaste físico, ya que tras este largo viaje a Venezuela el domingo jugará con Huracán para definir su pase a los playoffs del Torneo Apertura.

El exigente calendario y las lesiones de Santiago Sosa y Maravilla Martínez hicieron que Gustavo Costas salga a jugar con un equipo mixto al campo de juego el Estadio Olímpico de la UCV.

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Racing ganó solo uno de sus últimos 7 partidos, mientras que en la Copa suma 4 puntos y cumplidas 3 fechas está tercero detrás de Botafogo (7) y Caracas (5) y delante de Independiente Petrolero (0).

Deportivo Riestra batió a Montevideo City Torque

Como local en cancha de San Lorenzo, Deportivo Riestra reaccionó a tiempo para ganarle 2 a 1 Montevideo City Torque por el Grupo F de la Copa Sudamericana.

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Facundo Silvera abrió el marcador a los 20' para la visita y Juan Randazzo hizo los dos tantos del local a los 27' y a los 40'.

Riestra consiguió su primera victoria en la Sudamericana y quedó segundo en el Grupo F con 4 puntos, debajo de su rival de este miércoles (5) y por encima de Gremio (3) y Palestino (1) que tienen un partido menos.

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