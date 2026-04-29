Copa Sudamericana: Racing no pudo con Caracas y Riestra consiguió su primer triunfo

Racing afronta una semana determinante y condicionada por el desgaste físico, ya que tras este largo viaje a Venezuela el domingo jugará con Huracán para definir su pase a los playoffs del Torneo Apertura.

El exigente calendario y las lesiones de Santiago Sosa y Maravilla Martínez hicieron que Gustavo Costas salga a jugar con un equipo mixto al campo de juego el Estadio Olímpico de la UCV.

Embed - ¡#CARACAS y #RACING NO SE SACARON VENTAJAS! | Caracas FC 1-1 Racing Club | Resumen

Racing ganó solo uno de sus últimos 7 partidos, mientras que en la Copa suma 4 puntos y cumplidas 3 fechas está tercero detrás de Botafogo (7) y Caracas (5) y delante de Independiente Petrolero (0).

Deportivo Riestra batió a Montevideo City Torque

Como local en cancha de San Lorenzo, Deportivo Riestra reaccionó a tiempo para ganarle 2 a 1 Montevideo City Torque por el Grupo F de la Copa Sudamericana.

Embed - ¡#RIESTRA SUMÓ su PRIMERA VICTORIA INTERNACIONAL! | Riestra 2–1 Montevideo City Torque | Resumen

Facundo Silvera abrió el marcador a los 20' para la visita y Juan Randazzo hizo los dos tantos del local a los 27' y a los 40'.

Riestra consiguió su primera victoria en la Sudamericana y quedó segundo en el Grupo F con 4 puntos, debajo de su rival de este miércoles (5) y por encima de Gremio (3) y Palestino (1) que tienen un partido menos.