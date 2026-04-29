godoy cruz entrenamiento Godoy Cruz se prepara para recibir al Deportivo Morón por la fecha 12 de la Primera Nacional. Foto: Gentileza.

El antecedente más reciente con el Gallito de Morón es el encuentro por 32avos de final de la Copa Argentina donde Godoy Cruz cayó por 1 a 0 con gol de Mariano Santiago en contra, en el Estadio Jose Dellagiovanna.

En la Primera Nacional, el Tomba actualmente se encuentra en la sexta ubicación de la Zona A, con 15 unidades producto de 3 victorias, 6 empates y una derrota. Hace tres partidos que no suma de a tres y son cinco los puntos que le saca Deportivo Morón de diferencia. El duelo ante el Gallito será clave para acercarse más a la primera ubicación de la tabla.

Cuándo juega Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Primera Nacional

Por la fecha 12 de la Primera Nacional, Godoy Cruz recibirá al Deportivo Morón el domingo 3 de mayo en el Estadio Feliciano Gambarte a partir de las 16.30. El encuentro podrá verse por la plataforma de LPF Play y será transmisión de Radio Nihuil.