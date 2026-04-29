Cuándo juega Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Primera Nacional

Godoy Cruz retomó los entrenamientos de cara al complejo cruce que tendrá ante Deportivo Morón por la fecha 12 de la Primera Nacional. Luego del empate ante Colón en Santa Fe, el Expreso puso foco en el duelo ante el puntero de la zona.
Luego del empate ante Colón en Santa Fe, Godoy Cruz se medirá ante el Deportivo Morón por la fecha 12 de la Primera Nacional
Godoy Cruz retomó los entrenamientos de cara al complejo cruce que tendrá ante Deportivo Morón por la fecha 12 de la Primera Nacional. Luego del empate ante Colón en Santa Fe, el Expreso puso foco en el duelo ante el puntero de la zona.
Godoy Cruz no tuvo una buena producción futbolística ante un Sabalero que, en el Brigadier General Estanislao López, sufrió la expulsión de uno de sus futbolistas, una ventaja que el equipo de Mariano Toedtli no supo aprovechar para quedarse con los tres puntos.
Ante el Deportivo Morón, el entrenador de Godoy Cruz aún no podrá contar con Lucas Arce (recibió tres fechas de suspensión luego de ser expulsado ante San Telmo por la fecha 9), ni tampoco con Nahuel Ulariaga (se lesionó en el encuentro ante San Miguel). Mientras tanto, MarianoToedtli piensa y diagrama el once que saltará a la cancha el domingo en el Estadio Feliciano Gambarte.
El antecedente más reciente con el Gallito de Morón es el encuentro por 32avos de final de la Copa Argentina donde Godoy Cruz cayó por 1 a 0 con gol de Mariano Santiago en contra, en el Estadio Jose Dellagiovanna.
En la Primera Nacional, el Tomba actualmente se encuentra en la sexta ubicación de la Zona A, con 15 unidades producto de 3 victorias, 6 empates y una derrota. Hace tres partidos que no suma de a tres y son cinco los puntos que le saca Deportivo Morón de diferencia. El duelo ante el Gallito será clave para acercarse más a la primera ubicación de la tabla.
Por la fecha 12 de la Primera Nacional, Godoy Cruz recibirá al Deportivo Morón el domingo 3 de mayo en el Estadio Feliciano Gambarte a partir de las 16.30. El encuentro podrá verse por la plataforma de LPF Play y será transmisión de Radio Nihuil.