Enzo Fernández en Madrid: tras la polémica en Chelsea tuvo un gesto que no pasó desapercibido

Enzo llegó a La Caja Mágica para ver el Madrid Open de tenis junto a sus compañeros Marc Cucurella y João Pedro e incluso saludó a Jude Bellingham, unas de las figuras del conjunto merengue.

No es la primera vez que Enzo Fernández aprovecha unos días libres para ir a Madrid, donde entre otros vive su amigo Julián Álvarez, pero esta vez lo hizo tras la sanción del Chelsea por haber dicho que le gustaría vivir en la capital española, en medio de rumores de que su pase interesa en la Casa Blanca.

Embed Enzo Fernández, Marc Cucurella y João Pedro en el Mutua Madrid Open, junto a Jude Bellingham.



El Real Madrid busca centrocampista. pic.twitter.com/9lDr2KMqCk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 28, 2026

Elogios para Enzo Fernández en Chelsea

Calum McFarlane, DT interino del Chelsea, fue contundente sobre la importancia de Enzo Fernández en el equipo tras haber clasificado a la final de la FA Cup: "No dudé en nombrarlo capitán. Se lo dije al final, le dije: 'Te gusta marcar goles en el segundo palo para mí'. Y él simplemente se rió".

"Es un ganador, tiene muchísimo talento, tiene muchísima garra, es fundamental para este grupo y puede hacer de todo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, se la garra que lleva dentro, cómo impulsa al grupo y cómo lucha por cada balón. Confiamos mucho en él. Por eso ha cambiado bastante de posición en los últimos años, pero creo que es una amenaza constante dentro del área, así que cuanto más arriba lo pongas, más daño puede hacerle al rival", destacó el DT.